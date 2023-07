'Ajax heeft op transfergebied de volledige regie niet langer in eigen hand'

Waar Ajax de afgelopen jaren vaak vroeg in de transferperiode de selectie aanzienlijk wist te versterken, is het deze zomer nog behoorlijk rustig op transfergebied in Amsterdam. Het 'aanvallende' transferbeleid uit de periode-Overmars is losgelaten, de nieuwe directeur voetbalzaken Sven Mislintat kan pas de markt op als er eerst de nodige spelers verkocht zijn.

Dat schrijft Freek Jansen dinsdag in Voetbal International. Vooralsnog haalde Mislintat slechts twee aanwinsten naar de Johan Cruijff Arena: de transfervrije Branco van den Boomen en AS Roma-middenvelder Benjamin Tahirovic, waarvoor de club 7,5 miljoen euro neertelde. "Met hun komst overig is het middenveld op dit moment op orde", schrijft Jansen. Qua uitgaande transfers is Jurriën Timber voorlopig de enige die de kassa doet rinkelen, zijn overgang naar Arsenal voor een maximumbedrag van 45 miljoen euro lijkt elk moment rond te kunnen komen.

Toch kan Mislintat niet meteen de markt op om een vervanger voor Timber binnen te halen, net zoals hij niet direct een concurrent voor spits Brian Brobbey of een nieuwe rechtsback op kan pikken. "Het versterken van die posities staat al lang op de to do-list van Ajax, maar de ruimte om door te pakken moest eerst gecreëerd worden", weet Jansen. De transfersom van Timber verdwijnt in het begrotingstekort dat is ontstaan door het mislopen van Champions League-voetbal. Pas als bijvoorbeeld Edson Álvarez (in de belangstelling van West Ham United), Calvin Bassey (in verband gebracht met Brighton & Hove Albion) of Mohammed Kudus voor een stevig bedrag verkocht wordt, heeft Mislintat de gelegenheid om zijn gewenste versterkingen binnen te hengelen.

Daarmee breekt Ajax met de jaren-Overmars, waarin de club vaak al snel na het begin van de transferperiode de belangrijkste aanwinsten binnen had. Van actie naar reactie, zogezegd. "De club heeft de volledige regie niet langer in eigen hand", omschrijft Jansen dan ook. "Het dramatische seizoen 2022-23 ebt sportief nog na in Amsterdam en zal dat voorlopig financieel ook nog wel even blijven doen." Behelpen voor Mislintat dus, die ongetwijfeld al veel verder was geweest met de in zijn ogen noodzakelijke mutaties in de eerste selectie. Jansen: "Hoezeer iedereen binnen en om Ajax dat anders zou willen zien, maar de realiteit is dat de renovatie van de selectie stapsgewijs in de komende maanden moet plaatsvinden."