Geduld Ajax-fans op de proef gesteld: 'Daar moet de achterban niet raar van opkijken'

Er staat op transfergebied het nodige te gebeuren bij Ajax. Het Algemeen Dagblad houdt er rekening mee dat er de komende tijd nog tien mutaties in de selectie van trainer Maurice Steijn zullen plaatsvinden. Wat ingaande transfers betreft, lijkt de aanhang van de Amsterdamse club geduld te moeten hebben.

Ajax houdt sterk rekening met het vertrek van drie sterkhouders. Jurriën Timber wordt naar alle waarschijnlijkheid verkocht aan Arsenal, terwijl Mohammed Kudus en Edson Álvarez azen op een transfer. Daarnaast wordt er door Brighton & Hove Albion getrokken aan Calvin Bassey, die in zijn eerste seizoen in Amsterdamse dienst weinig indruk heeft gemaakt.

Ondertussen maakt directeur voetbalzaken Sven Mislintat ook werk van inkomende transfers. Omdat Ajax dit seizoen de Champions League-miljoenen misloopt, wil de club met de verkoop van Timber, Kudus, Álvarez en mogelijk Bassey eerst geld genereren. Ajax hoopt op 12 juli, als de internationals aansluiten, meer middelen te hebben om wat gerichte aankopen te doen. "De achterban moet dus niet raar opkijken als het venijn van de transferperiode in de staart komt te zitten", wordt er geschreven.

Ajax is, zeker nu Timber op het punt staat te vertrekken, dringend op zoek naar een rechter centrale verdediger. De Amsterdammers schaken in de zoektocht naar een rechtsback en een aanvallende middenvelder op meerdere borden. Ook hoopt Mislintat een concurrent voor Brian Brobbey naar de Johan Cruijff ArenA te halen. Tot nu toe trok Ajax met Branco van den Boomen (transfervrij overgenomen van Toulouse) en Benjamin Tahirovic (gekocht van AS Roma) twee spelers aan.