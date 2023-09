"'Natuurlijk is De Klassieker een wedstrijd op zich, maar dit Ajax is een circus'"

Maarten Wijffels vindt dat Maurice Steijn bij Ajax terug moet naar de basis. De Amsterdammers speelden donderdagavond met 3-3 gelijk tegen Olympique Marseille en zondag komt Feyenoord op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. Het dozijn aan aankopen moet volgens Wijffels pas op de plaats maken.

"In deze situatie moet je terugvallen op je eigen jeugd aangevuld met wat routiniers", vertelt Wijffels in de AD Voetbalpodcast. "Silvano Vos kwam er na de rust in. Samen met Berghuis en Taylor, dat moet nu het middenveld van Ajax zijn. Geen Van den Boomen en Tahirovic of hoe ze allemaal ook mogen heten. Dat gaat het volgens mij ook echt niet worden. Zet hier Brobbey, Bergwijn en Hato bij. Daar zul je op moeten bouwen."

Wijffels zag dat er tegen Marseille weinig klopte van de tactiek van de ploeg van Steijn. "Ajax zakt helemaal in om de snelheid te benutten van de aanvallers. En dan nog zoveel ruimte weggeven aan de tegenstander. Hoe bestaat het? Dit Ajax is echt een circus. Natuurlijk is De Klassieker een wedstrijd op zich. Maar als Feyenoord ook maar enigszins de aanvalspatronen kan neerleggen, dan snijden ze er bij Ajax doorheen. Dan kan het zomaar 0-5 worden."

Zondagmiddag trappen Ajax en Feyenoord om 14.30 uur af in de Johan Cruijff ArenA. Vorig seizoen wonnen de Rotterdammers voor het eerst in zestien jaar in het hol van de leeuw. Dit keer zullen de verwachtingen in Rotterdam-Zuid ook hoog zijn. Op de ranglijst is het verschil tussen de aartsrivalen momenteel zes punten in het voordeel van Feyenoord. Ajax heeft echter wel een wedstrijd minder gespeeld.