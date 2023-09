Nederlandse online goksites en de uitdagingen voor aanbieders op de markt

Online gokken heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen en de Nederlandse markt is daarop geen uitzondering. Met de recente legalisering van online gokken in Nederland navigeren aanbieders door een dynamisch landschap vol kansen en uitdagingen. In dit artikel duiken we in de Nederlandse online goksites en belichten we de obstakels die exploitanten moeten overwinnen om te kunnen gedijen in deze concurrerende omgeving. Ook staan we uitgebreid stil bij de regelgeving die op dit moment geldt, want daar was de afgelopen jaren veel om te doen.

Veilig online gokken

Het belangrijkste blijft natuurlijk dat, ook met alle veranderingen en andere dingen die er gebeuren in de Nederlandse markt, gokken vooral veilig blijft gebeuren in een gecontroleerde omgeving. Dat kan bijvoorbeeld op deze gok sites. Het spelen bij een legaal online casino moet je #1 prioriteit zijn, want alleen dan speel je veilig.

Voordelen voor exploitanten

De legalisatie van online gokken in Nederland heeft aanzienlijke voordelen voor exploitanten met zich meegebracht. Met een duidelijk gereguleerde markt kunnen exploitanten nu officiële vergunningen verkrijgen van de Kansspelautoriteit. Dit betekent dat zij nu kunnen opereren binnen een helder kader van regels en voorschriften, waardoor ze een gevoel van legitimiteit en vertrouwen kunnen opbouwen bij hun spelers. Deze verschuiving van een ongereguleerde naar een gelegaliseerde markt opent de deur naar een bredere acceptatie en erkenning van de online gokindustrie.

Positieve impact op spelers

De legalisatie is niet alleen goed nieuws voor exploitanten, maar ook voor de spelers en consumenten. Eén van de meest tastbare voordelen is de toegenomen zekerheid van eerlijke winstkansen. Spelers kunnen nu met meer vertrouwen deelnemen aan online gokactiviteiten, wetende dat de spellen onder strikte controle en toezicht staan. Bovendien biedt de legalisatie een formele weg voor spelers om klachten in te dienen en geschillen op te lossen, wat resulteert in een verhoogd gevoel van bescherming en eerlijkheid.

Groeiende markt

Door de regulering is er wel veel meer animo gebleken voor online kansspelen. De afgelopen jaren zijn het aantal deelnemers dat online speelt explosief toegenomen. In 2021 waren er tussen de 8,4 en 8,9 miljoen gokkers in een land. Dit zijn mensen in allerlei vormen en maten – de grootste categorieen zijn loterijen en krasloten (56% en 19%) maar er zijn ook een heleboel mensen van die groep die gokkasten spelen (5%) en casinospelen & poker (7%).

Bescherming van spelers

Een andere belangrijke dimensie van de legalisatie is de versterkte focus op verantwoord gokken en de bescherming van consumenten. Exploitanten worden nu aangespoord om maatregelen te implementeren om overmatig gokken te voorkomen en kwetsbare individuen te beschermen. Dit omvat samenwerking met organisaties die gespecialiseerd zijn in verslavingspreventie en het aanbieden van tools voor spelers om hun gokgedrag te beheren. Dit engagement voor verantwoord gokken draagt bij aan een positieve speelervaring en bevordert het algemene welzijn van spelers.

Spannende jaren

Met de legalisatie van online gokken in Nederland wordt een nieuw hoofdstuk geschreven in de geschiedenis van de online gokindustrie. De veranderingen gaan verder dan de exploitanten en de spelers; ze hebben invloed op de manier waarop de samenleving online gokken ziet. Daarom zien we ook dat er nog steeds fel discussie is over wat de precieze rol van gokken nu precies in het land moet zijn. Dat we het er veel over hebben is nog helemaal zo slecht nog niet, het is iets waar veel mensen aan deelnemen, zoals we net hebben gezien, dus als we dat als het Wilde Westen laten gaan en het er nooit over hebben, doen we onszelf te kort.

Niet alleen maar goed nieuws

Het is daarom ook niet alleen maar een goed nieuws show – de nieuwe regelgeving betekende ook dat het voor online casino’s legaal werd om reclame te maken, en dat hebben we geweten. Er is miljoenen uit gegeven om radio, televisie en de publieke buitenruimte te vullen met advertenties. Hier was veel ophef over, en dat mag per 1 juli niet meer. Het zal je de afgelopen weken misschien niet zo zijn opgevallen, maar als je goed om je heen kijkt zal je zien dat je geen één reclame meer ziet voor casino’s op straat of op televisie.

Wel nog met uitzonderingen

Er zijn nog uitzonderingen op de regel. Zo mag er reclame worden gemaakt op plekken online waarvan het zeker is dat 95% van het publiek of meer ouder dan 18 jaar is. Er komen bovendien nog meer veranderingen aan:

1. 2024: Gokbedrijven om aan sponsoring te doen. Voor bepaalde programma’s die nu nog gesponsord worden door een online casino, zal je in het nieuwe jaar dus niet meer ‘mede mogelijk gemaakt door X’, horen.

2. 2025: de sportwereld aan de beurt: daar mogen daar geen sponsors meer te zien zijn op sportshirts en billboards. Er is sowieso veel te doen om shirtsponsoring in de voetbalwereld.

3. 2026 en verder: op dit moment zijn er na 2026 geen aanpassingen gepland. Dat betekent echter nog niet dat die er ook niet meer komen. De minister krijgt nog regelmatig vragen over gokken, dus wie weet wat een nieuw Kabinet zal beslissen zodra zij er is.

Verwerking en beveiliging van betalingen

De online gokindustrie is sterk afhankelijk van naadloze betalingsverwerkingssystemen. Spelers moeten er zeker van kunnen zijn dat hun financiële transacties veilig zijn en beschermd tegen mogelijke inbreuken. Ook zijn het simpele dingen als niet alleen kunnen betalen met creditcards – die veel mensen niet hebben, maar ‘gewoon’ met iDeal of Paypal.

Verder is het voor spelers ook fijn om te weten dat er voorzichtig en met zorg met hun gegevens wordt omgegaan. Je moet best wel wat gegevens aan zo’n spelaanbieder geven, dus het is een fijn gevoel als speler om te weten dat die niet met Jan en alleman gedeeld worden.

Voldoen aan de verwachtingen van spelers

Naarmate de markt meer verzadigd raakt, nemen de verwachtingen van spelers toe. Van meeslepende spelervaringen tot snelle uitbetalingen, operators moeten aan deze verwachtingen voldoen en ze overtreffen om een loyaal spelersbestand te behouden. Ook is het belangrijk om klanten aan je te binden. Dit kan bijvoorbeeld door:

• Loyaliteitsbonussen aan te bieden

• Goede klantenservice

• Persoonlijke promoties en aanbiedingen

Internationale samenwerking en netwerken

De uitdagingen waar Nederlandse online gokkers mee te maken hebben, zijn niet uniek voor Nederland. Door deel te nemen aan internationale samenwerking en netwerken kunnen exploitanten inzichten opdoen van collega's in andere gereguleerde markten. Zo doet ook de Nederlandse Kansspelautoriteit regelmatig mee aan internationale samenwerkingen. Het delen van best practices kan leiden tot innovatieve oplossingen voor gemeenschappelijke uitdagingen. Ook kan dit helpen bij het opsporen en beboeten van internationale malafide gokbedrijven. Stel dat er een bedrijf uit een ver land is dat in Nederland illegaal kansspelen aanbiedt. Nederland kan dan proberen het bedrijf in Nederland aan banden te leggen en beboeten, maar het is natuurlijk in ieders belang als dat casino ook in andere landen met wie Nederland samenwerkt – zoals bijvoorbeeld Duitsland – ook niet meer beschikbaar is en er gewoon mee ophoudt. Door op internationaal niveau samen te werken zijn ook wij op de lange termijn beter af.