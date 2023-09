Neymar blikt terug op 'hel van Parijs' en neemt het op voor Lionel Messi

Neymar heeft in een interview uitgebreid teruggeblikt op zijn periode bij Paris Saint-Germain. De aanvaller liet Parijs deze zomer achter zich en staat inmiddels onder contract bij Al-Hilal in Saoedi-Arabië. Neymar speelde bij PSG samen met goede vriend Lionel Messi, maar kon daar zeker niet altijd van genieten.

Neymar en Messi lieten PSG deze zomer allebei achter zich. Zeker het laatste seizoen was niet fijn voor de supersterren. Neymar gunde Messi wel de WK-titel. "Daar was ik erg blij mee, maar het wat ook verdrietig", vertelt Neymar in gesprek met O Globo. "Hij heeft beide kanten van de medaille gezien. Hij leefde in de hemel met de nationale ploeg van Argentinië, maar ging in Parijs weer naar de hel. We hebben samen een hel meegemaakt. Daar raakten we door van streek."

Tijdens hun periode in Parijs kregen Neymar en Messi regelmatig de hoon van de achterban over zich heen. De Braziliaan kon zich daar zeker niet in vinden. Hij speelde zes seizoenen bij PSG, Messi was er twee jaar te vinden. "We waren niet zomaar in Parijs. We hebben er alles aan gedaan om kampioen te worden en geschiedenis te schrijven. Dat is de reden dat we weer samen zijn gaan spelen, er wilden samen dingen bereiken en geschiedenis schrijven voor de club. Helaas is dat niet gelukt."

Neymar vond het vertrek van Messi bij PSG dan ook erg pijnlijk. De Argentijn vertrok transfervrij naar Inter Miami en is inmiddels een sensatie in de Major League Soccer. "Hij vertrok op een manier die hij niet verdiende", aldus Neymar over zijn goede vriend. "Iedereen die hem kent, weet dat hij alles geeft. Hij werd onterecht aangepakt door de mensen. Maar ik ben blij voor hem dat hij het WK heeft gewonnen. Hij heeft het verdiend om op deze manier af te sluiten."