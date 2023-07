Detail op vakantiekiekje Lionel Messi zorgt voor gefronste wenkbrauwen: 'Dit moet gefotoshopt zijn'

Lionel Messi deelde zondagavond een vakantiekiekje op zijn Instagram, en heeft daarmee voor enige verbazing bij zijn volgers gezorgd. De stervoetballer van Inter Miami poseert voor een zwembad met een smoothie in zijn handen, wat in de eerste gedachte een hele gewone foto is. De volgers zijn echter verbaasd na het zien van Messi’s knieën. Op Twitter gaat de foto momenteel rond en veel mensen vragen zich af wat ze zien. Sommigen maken zelfs de vergelijking met een geit, wat vanzelfsprekend gericht is op de welbekende 'GOAT-discussie' (discussie die gaat over wie de beste voetballer aller tijden is).