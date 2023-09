Nieuwe spelers van Ajax moeten salaris inleveren als aan bepaalde voorwaarde niet wordt voldaan

Sven Mislintat heeft een nieuwe salarisstructuur gecreëerd bij Ajax. Plaatsen de Amsterdammers zich niet voor de Champions League, dan heeft dat financiële gevolgen voor de spelers.

De spelers moeten salaris inleveren als Ajax zich niet kwalificeert voor de Champions League, zo laat Mislintat weten aan Het Parool. "Dat is in de nieuwe contracten opgenomen. Ons doel is om Champions League te spelen. Daar is de begroting ook op gebaseerd. Als we ons niet plaatsen voor dat toernooi moeten de spelers die pijn ook voelen."

Artikel gaat verder onder video

Mislintat haalde deze zomer met Josip Sutalo, Georges Mikautadze, Carlos Forbs, Gastón Ávila, Chuba Akpom, Borna Sosa, Benjamin Tahirovic, Sivert Mannsverk, Anton Gaaei, Diant Ramaj, Jakov Medic en Branco van den Boomen twaalf spelers naar de Johan Cruijff ArenA. "Er is gezaaid. Nu moeten we een beetje zon geven en wat water, zodat we kunnen groeien", stelt de directeur voetbalzaken.

Opvallend is dat meerdere aankopen vorig seizoen niet op het hoogste niveau actief waren, zoals Mikautadze. "Zoveel doelpunten maken als hij deed voor FC Metz in de Franse Ligue 2 kunnen niet veel spelers. Als hij één goed seizoen draait in Ligue 1 is hij voor ons onbetaalbaar. Dus moet je nu toeslaan. Hij kan voorin op alle posities uit de voeten: rechts, links, in en achter de spits."