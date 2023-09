Onbegrip bij Vandaag Inside na beelden van Maurits Hendriks: 'Wat is dit voor onzin allemaal?'

Maurits Hendriks was donderdagavond de kop van jut tijdens de uitzending van Vandaag Inside. De Chief Sports Officer (CSO) staat er sowieso niet goed op bij Johan Derksen en René van der Gijp. Daarom had presentator Wilfred Genee oude beelden van Hendriks meegenomen.

Bij Vandaag Inside werd donderdagavond een oud interview met Hendriks van stal gehaald. "Een belangrijke les die ik heb geleerd in topsport is dat er tien keer meer waarde zit in verlies dan in winst. Ik zeg ook vaak tegen mensen om het verlies te omarmen. Sta op, kin omhoog en neem je verlies. Dat is onderdeel van het leven. Je moet mensen kunnen laten verliezen. Dan ga je achter ze staan in plaats van boven ze", zei Hendriks twee jaar geleden in een interview met De Baak.

Artikel gaat verder onder video

"Dan zit hij bij de goede club", aldus een lachende Van der Gijp bij Vandaag Inside. "Wat is dit voor onzin allemaal." Derksen haalde op zijn beurt uit naar Hendriks. "Waarom zegt die interviewer niet: meneer Hendriks, U zit uit uw nek te lullen? Zou het ook goed voor Ajax zijn dat hij een charlatan heeft binnengehaald die er 115 miljoen doorheen heeft gejaagd. Als je dit hoort, weet je dat deze man totaal ongeschikt is. Hij ziet zichzelf nog interessant voor te doen ook."

Het heeft er alle schijn van dat Hendriks ook bezig is aan zijn laatste maanden bij Ajax. Alex Kroes wordt de nieuwe algemeen directeur, terwijl Michael van Praag en Leo van Wijk worden toegevoegd aan de Raad van Commissarissen. "Hij is een dead man walking. Alex Kroes heeft al aangegeven dat de functie van Hendriks gaat verdwijnen", vertelde Chris Woerts, die nog werd aangevuld door Derksen. "Dat is ook een totaal overbodige functie."