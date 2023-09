Onbegrip over afwezige bij Oranje: 'Ik zou naar hem toe rijden'

Jeremie Frimpong is ook deze interlandperiode de opvallende afwezige bij het Nederlands elftal. De vleugelverdediger van Bayer Leverkusen maakt een stormachtige ontwikkeling door en behoort inmiddels tot één van de beste spelers op zijn positie in Duitsland, maar het is hem nog niet gelukt om een plekje in Oranje te bemachtigen. Louis van Gaal nam Frimpong nog mee naar het WK in Qatar, maar Ronald Koeman weigert hem vooralsnog te selecteren. Barbara Barend vindt dat jammer en zou er verandering in brengen.

In Nederland heerst er al maanden verontwaardiging over het uitblijven van een uitnodiging voor Frimpong. De rappe vleugelverdediger was in het afgelopen seizoen in 48 wedstrijden in alle competities goed voor negen doelpunten en elf assists. Frimpong verdiende een plekje in het Elftal van het Jaar van de Bundesliga en speelde zich naar verluidt in de kijker van de Europese top, waaronder FC Barcelona en Manchester United. Maar zijn debuut in het Nederlands elftal laat nog altijd op zich wachten.

Frimpong liet het EK met Jong Oranje in juni aan zich voorbijgaan en dat schoot bij bondscoach Koeman in het verkeerde keelgat. Koeman bevestigde eerder deze week dat dat de reden is waarom Frimpong ook voor de EK-kwalificatieduels met Griekenland en Ierland géén uitnodiging heeft ontvangen. “Nigel de Jong heeft met hem gesproken. Wij zijn niet blij met afzeggingen bij Jong Oranje, we vinden dat hij altijd beschikbaar moet zijn”, zei Koeman. Barend vindt het jammer dat Frimpong er wederom niet bij is en zou het anders aanpakken. “Frimpong begrijp ik niet helemaal wat daar nou gebeurd is. Ik zou gewoon naar hem toe rijden en er een streep onder zetten”, zegt de journaliste voor de camera van FCUpdate.nl.

