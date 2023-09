Opmerkelijk detail over onderhandelingen tussen Ajax en Overmars

Antwerp FC's technisch directeur Marc Overmars heeft de onderhandelingen met Ajax opvallend soepel laten verlopen. Marc Netto stond in Nederland vooral bekend vanwege zijn keiharde onderhandelingen, maar toen de Amsterdammers een voorstel deden voor verdediger Gastón Ávila, werd die linea recta geaccepteerd.

Met dat opmerkelijke detail komt journalist Mike Verweij naar buiten in de Kick Off-podcast van De Telegraaf. “Overmars heeft het eerste bod van Ajax geaccepteerd voor Ávila. Toen hij het bod binnenkreeg, heeft hij onmiddellijk ‘ja’ gezegd.” Hoewel Overmars in Nederland bekend stond dat hij om elke cent keihard onderhandelt, was dat ditmaal anders. Dat kan te maken hebben met het hoge bod vanuit de Johan Cruijff Arena.

“Stel je voor dat ze zich bedenken”, vervolgde Verweij, denkt dat een bedrag van acht miljoen plus twee aan bonussen ook genoeg was om de linksachter over te nemen van de kampioen van België. Er werd uiteindelijk 12,5 miljoen euro betaald, dat nog met twee miljoen euro kan oplopen. Maar dat is niet de enige transfer waarbij er vraagtekens worden gezet over de door Ajax betaalde bedragen.

“Ook bij Akpom. Als je de geluiden in Engeland hoort: of voor vijf miljoen te halen of voor zeven. En er wordt boem veertien miljoen euro geboden door Ajax. Dat was ook het opvallende aan deze transferperiode: de transfers kwamen binnen enkele dagen rond, waar dat voorheen nog wel twee of drie weken duurde”, viel Verweij op. Hij heeft de informatie van een agent, die informeerde naar de vraagprijs van Akpom. “Er was verder 0,0 belangstelling voor Akpom. En Engelsen kopen nog een cornervlag voor vijftien miljoen euro..."