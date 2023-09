Opmerkelijk: Vitesse-spits komt overeenkomst niet na en keert plots terug in Arnhem

Vitesse zou Simon van Duivenbooden (21) komend seizoen verhuren aan het Belgische Patro Eisden. Maar de jonge aanvaller heeft om nog onbekende reden afgezien van die overeenkomst. Hoewel de deal al werd aangekondigd, heeft Van Duivenbooden zelf een transfer laten zetten door de huurdeal.

Daarover schrijft De Gelderlander. Patro Eisden is een club die vorig jaar promoveerde naar het tweede niveau in België en eigendom is van Coley Parry. Hij is ook de beoogde nieuwe eigenaar van Vitesse, waarmee de overeenkomst vermoedelijk tot stand is gekomen. Althans, tot deze dinsdag, waarop duidelijk wordt dat de aanvaller niet naar België komt.

“Simon Van Duivenbooden heeft aangegeven om persoonlijke redenen zijn overeenkomst met Patro Eisden niet na te komen. De club neemt hier akte van”, staat te lezen in het statement van de Belgische club. De ochtendkrant schrijft dat Vitesse in gesprek gaat met de spits en daarin worden de eventuele vervolgstappen bepaald. Buiten Nederland zijn er nog wel enkele transferwindows open, maar niet meer in veel landen mogen er nog spelers worden gehaald.

Bovendien is het de vraag of de clubs in de rij staan voor Van Duivenbooden, die elf duels speelde voor Vitesse en daarin eenmaal scoorde. Voorin is er veel concurrentie, dus een tijdelijk vertrek uit Arnhem lijkt voor hem wel de beste optie. Zijn verbintenis bij Vitesse loopt nog door tot en met de zomer van 2025.