Opvallende uitblinker bij PSV: 'Ik vond hem echt geweldig'

was woensdagavond een van de uitblinkers bij PSV, dat eenvoudig met 3-0 afrekende met Go Ahead Eagles. De rechtsback kreeg het vertrouwen, mede omdat Sergino Dest ziek was. Met twee assists op Luuk de Jong was Teze een van de grote mannen en dus kan Dest weleens het kind van de rekening worden.

Dat dachten de analisten van ESPN woensdagavond. “Ik vond Teze echt geweldig”, reageerde Karim El Ahmadi over het duel van PSV. “Niet alleen omdat hij twee assists had uit voorzetten, maar ik vond hem aan de bal goed én verdedigend sterk.” Daarmee maakt hij misschien meer indruk dan Dest. “Hij en Van Aanholt zijn aanvallendere spelers, waar wij veel kritiek hadden op Teze wat het aanvallende gebeuren.”

Artikel gaat verder onder video

Met zijn spel tegen Kowet imponeerde Teze echter ditmaal ook aan de bal. “Als je twee assists geeft als rechtsback, dan moet je die lijn doortrekken. Hij moet zich in de basis proberen te knokken.” In de Champions League tegen Arsenal speelde Teze ook, omdat de ongelukkig spelende Dest aan de linkerkant moest staan bij afwezigheid van Van Aanholt. Teze kan ook centraal achterin uit de voeten bij PSV.

“Dest is een goede speler”, loofde Teze zijn concurrent bij ESPN. “Iedereen weet waar hij heeft gespeeld, maar ik moet gewoon laten zien dat ik daar hoor te staan. Dest kan ook als linksback, maar hij is gewoon een goede concurrent voor allebeide de kanten. Ik heb vertrouwen in mezelf en weet dat ik heel goed kan spelen en heel goed die positie kan laten zien.”

Indrukwekkende cijfers PSV

PSV won in eigen huis met 3-0 en is daardoor nog altijd ongeslagen in de Eredivisie. Ook qua doelpunten voor en tegen maakt de formatie van Bosz indruk. Qua tegengoals in de Eredivisie in de top-zes competities van Europa staat PSV samen met AZ bovenaan, qua doelpunten voor in de grootste zes competities scoort alleen Feyenoord beter dan de Eindhovenaren. AZ, PSV en Manchester City zijn de enige teams die nog zonder puntverlies zijn in Europa.

Minste tegengoals in de zes grootste competities:



1 - PSV 🇳🇱

2 - AZ 🇳🇱

3 - Eintracht Frankfurt 🇩🇪

3 - Internazionale 🇮🇹

3 - Manchester City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

4 - Bayern München 🇩🇪

4 - Bologna 🇮🇹

4 - OGC Nice 🇫🇷

4 - RB Leipzig 🇩🇪

4 - FC Twente 🇳🇱 https://t.co/j2kUEv1uJ4 — Michel Abbink (@sportzeloot) September 28, 2023

Meeste goals in de zes grootste competities:



23 - Feyenoord 🇳🇱

20 - PSV 🇳🇱

18 - Barcelona 🇪🇸

18 - Bayern München 🇩🇪

18 - Brighton & Hove Albion 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

18 - Girona 🇪🇸 — Michel Abbink (@sportzeloot) September 28, 2023