Oranje-fans hebben duidelijke voorkeur voor nieuwe aanvoerder Nederlands elftal

Er wordt na de EK-kwalificatieduels van het Nederlands elftal met Griekenland (3-0 winst) en Ierland (1-2) flink aan de stoelpoten van Virgil van Dijk gezaagd. De centrumverdediger en aanvoerder van Oranje maakte in beide duels geen denderende indruk, waardoor zijn positie in het elftal van bondscoach Ronald Koeman openlijk in twijfel wordt getrokken. Fans van Oranje lijken de voorkeur inmiddels zelfs te geven aan Frenkie de Jong als nieuwe aanvoerder van Oranje.

Ondanks dat het Nederlands elftal de voorbije interlandperiode eindigde met zes punten uit twee duels, is de positie van Van Dijk wankel geworden. De stopper van Liverpool maakte met name in de uitwedstrijd tegen Ierland bij momenten een zwakke indruk. Van Dijk gaf onder meer al vroeg in de wedstrijd een strafschop weg vanwege hands, waardoor Ierland al vroeg aan de leiding kwam. Oranje stelde uiteindelijk orde op zaken, maar na afloop was de kritiek op Van Dijk niet mals.

Artikel gaat verder onder video

Zo suggereerde Kenneth Perez bij Voetbalpraat van ESPN dat De Jong de aanvoerdersband zou moeten overnemen van Van Dijk. “Dat is veel meer een leider, eerlijk gezegd. Hij is een onbetwiste basisspeler bij FC Barcelona. Ik vind Van Dijk helemaal niet op een leider lijken, hij is alleen groot en sterk. Ik vind Van Dijk een beetje een ‘gemaakte' leider”, zo zei de Deense oud-middenvelder en analist.

Ook collega-analisten Johan Derksen en René van der Gijp waren deze week kritisch op Van Dijk. “Ik word heel moe van die aanvoerder van Nederland. Als er een wanprestatie geleverd wordt gaat hij met allerlei clichés uitleggen wat er misgaat. Of hij het niveau nog aankan? Nee, hij loopt op zijn laatste benen. Ik heb het nooit een vedette gevonden. Hij oogt goed, maar ik vind het niet zo’n goede verdediger. Hij was alleen sterk in de lucht”, zei Derksen bij Vandaag Inside over Van Dijk. Van der Gijp: “Ik vond Van Dijk echt een absolute topverdediger in de tijd dat Liverpool de Champions League won. Maar ik denk wel dat hij na zijn blessure een jasje uit heeft gedaan. Het was wel echt een ernstige blessure. Hij had gewoon tot invalide geschopt kunnen worden. Bij sprintduels zie je gewoon dat hij minder is geworden. Af en toe oogt het ook onzeker.”

ESPN gooide maandagavond de knuppel in het hoenderhok, door het aanvoerderschap van Van Dijk op Instagram aan de kaak te stellen. “Virgil van Dijk 🆚 Frenkie de Jong als captain?”, schreef de betaalzender als caption bij een van zijn posts. Vervolgens stelde ESPN zijn volgers in de commentsectie voor de keuze tussen De Jong en Van Dijk. De fans van Oranje lijken een duidelijke voorkeur voor De Jong te hebben: op het moment van schrijven liketen 2.486 accounts het bericht waarin hij als betere optie als leider van Oranje werd bestempeld, tegenover 788 likes voor Van Dijk.