Oranje herstelt zich knap: Renate Jansen bezorgt Leeuwinnen volle buit tegen Wiegman en Engeland

De Nederlandse vrouwen hebben dinsdagavond drie punten overgehouden aan het Nations League-duel met regerend Europees kampioen en vice-wereldkampioen Engeland. Tegen het elftal van voormalig Oranje-bondscoach Sarina Wiegman zorgden Lieke Martens en Renate Jansen voor de doelpunten en viel verder keeper Daphne van Domselaar in positieve zin op.

Oranje verloor vrijdag nog op pijnlijke wijze in en tegen België, dat in blessuretijd na een fout van keeper Jacintha Weimar een 2-1 zege wist te pakken. Na de valse start in het toernooi om de Nations League, dat tevens geldt als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, kreeg bondscoach Andries Jonker goed nieuws uit de ziekenboeg: eerste keeper Van Domselaar keerde terug.

Artikel gaat verder onder video

Nederland speelde in de Utrechtse Galgenwaard een stuk beter dan vrijdag in Leuven. Na een halfuur leidde dat tot de verdiende openingstreffer. Daniëlle van de Donk werd aangespeeld, legde terug op Lieke Martens en die schoot overtuigend raak. Van de Donk leek overigens buitenspel te staan in aanloop naar de treffer, maar door het ontbreken van een VAR kon dat niet worden vastgesteld en dus bleef de treffer, goed voor de 1-0 ruststand, 'gewoon' staan.

Al voor rust kwamen de Engelsen echter sterk terug. Maar keer op keer stond de uitblinkende Van Domselaar een gelijkmaker in de weg. Na een dik uur moest de keeper van Aston Villa echter alsnog buigen: Alessia Russo tekende de 1-1 aan. Toch was het Oranje dat het laatst juichte. In de allerlaatste minuut van de officiële speeltijd bleef Renate Jansen knap aan de bal en schoot zij tot grote vreugde van het publiek in Utrecht de 2-1 tegen de touwen.