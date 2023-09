Andries Jonker heeft keiharde boodschap voor blunderende keeper Weimar

Bondscoach Andries Jonker kan dinsdagavond weer beschikken over zijn eerste keeper: Daphne van Domselaar keert terug onder de lat van de Nederlandse vrouwenploeg. In de Nations League nemen de Leeuwinnen het op tegen de vice-wereldkampioen en regerend Europees kampioen Engeland, getraind door Jonkers voorganger Sarina Wiegman.

Afgelopen vrijdag begon Nederland nog met Jacintha Weimar onder de lat aan het uitduel met België. De Feyenoord-keeper mocht haar debuut in Oranje maken omdat zowel Van Domselaar als haar vaste stand-in Lize Kop niet fit genoeg was. In een teleurstellend duel verloor de ploeg van Jonker met 2-1, met een zeer ongelukkige actie in blessuretijd mocht Weimar zich de tweede Belgische treffer aanrekenen.

Artikel gaat verder onder video

Vier dagen later is zowel Van Domselaar als Kop voldoende hersteld. Eerstgenoemde, afgelopen zomer van FC Twente overgestapt naar Manchester City, neemt daarom weer plaats onder de lat. Kop, bij Manchester City eveneens uitkomend in Engeland, zit weer op de bank. Voor Weimar is derhalve geen plaats meer in de wedstrijdselectie.