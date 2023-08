Vandaag Inside weet door wie Pierre van Hooijdonk zondag wordt vervangen in Studio Voetbal

Andries Jonker is zondagavond de vervanger van Pierre van Hooijdonk in het programma Studio Voetbal. Van Hooijdonk zal voorlopig niet meer te zien zijn als tafelgast. Dat besluit nam de NOS eerder deze week na de ophef die was ontstaan over de opmerkingen van de voormalig Oranje-international aan het adres van Ajax-trainer Maurice Steijn.

Van Hooijdonk beschuldigde Steijn van ‘betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende makelaars’ gedurende zijn periode als hoofdtrainer van NAC Breda. Steijn en zijn advocaat eisten maandag een rectificatie van de oud-voetballer van onder meer NAC Breda en Feyenoord, maar die bleef in eerste instantie uit. Pas nadat de deadline van woensdagmiddag 12.00 uur was verstreken en duidelijk werd dat Steijn een kort geding zou aanspannen, verscheen op de site van de NOS een rectificatie en verontschuldiging namens Van Hooijdonk.

Artikel gaat verder onder video

Kort daarvoor had de NOS al bekendgemaakt dat Van Hooijdonk voorlopig zijn laatste opwachting in het programma Studio Voetbal heeft gemaakt. Het is nog niet bekend wanneer en of Van Hooijdonk überhaupt zijn rentree maakt. Hij wordt in de eerstvolgende uitzending in ieder geval vervangen door Jonker, weet Vandaag Inside. Toch wel een verrassende naam. Jonker was tot voor kort nog met de Oranje Leeuwinnen actief op het WK in Australië en Nieuw Zeeland. Nederland werd in de kwartfinale uitgeschakeld door Spanje.

Een woordvoerder van de NOS kan tegenover VI niet zeggen of Jonker in de toekomst vaker zijn opwachting zal gaan maken in Studio Voetbal. Jonker wordt zondag vergezeld door Arno Vermeulen, Ibrahim Afellay en Rafael van der Vaart. Afellay en Van der Vaart waren afgelopen zondag ook van de partij. Ook zij belandden in een discussie.

