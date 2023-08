Andries Jonker werkte samen met Ajax-aanwinst en licht één heel specifieke kwaliteit uit

Andries Jonker werkte in zijn tijd bij Arsenal als hoofd jeugdopleiding samen met Ajax-aanwinst Chuba Akpom. De bondscoach van het Nederlandse vrouwenteam herinnert zich de voorhoedespeler zeker en noemt daarbij één specifieke kwaliteit die hij zeker had: zijn snelheid.

“Hij was een heel explosieve jongen”, haalt Jonker bij Goedemorgen Eredivisie op over Akpom. “Als het over een sprint van tien meter ging, dan won hij die en was hij erbij. Hij is ook een langere jongen, een heel ander type dan Brian Brobbey. Al weet ik niet hoe hij zich ontwikkeld heeft.”

Over de grond en in het meevoetballen was Akpom destijds nog een stuk minder, weet Jonker, die bovendien in zijn functie afscheid moest nemen van de Ajax-aanwinst. “Hij was een heel gewaardeerde spits in de jeugdopleiding, maar dan ben je er nog niet. Dan moet het nog beginnen in Engeland.” Door de gigantische concurrentie werd hij bij Arsenal dus uiteindelijk weggestuurd en brak vorig seizoen bij Middlesbrough pas écht door.

Ook Mario Been hoorde goede verhalen van Akpom, maar dan van Diego Biseswar die met hem samenspeelde bij PAOK Saloniki. Ondanks dat hij relatief weinig scoorde in Griekenland, was zijn voormalige ploeggenoot onder de indruk. Volgens Been was de buitenspeler niet alleen lovend over het lopend vermogen van Akpom, maar ook over zijn kwaliteiten als kopper.