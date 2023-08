Opstelling Oranje Leeuwinnen: Andries Jonker stelt zijn 'mol' op tegen Spanje

De Oranje Leeuwinnen hopen zich vannacht te plaatsen voor de halve finales van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Na de overwinning op Zuid-Afrika in de achtste finales wacht een ontmoeting met Spanje, dat in de vorige ronde overtuigend afrekende met Zwitserland. Bondscoach Andries Jonker wijzigt zijn opstelling noodgedwongen op één positie: de geschorste Danielle van de Donk wordt in het Sky Stadium in Wellington vervangen door Damaris Egurrola.

Van de Donk behoort tot het groepje sterkhouders in de selectie van Jonker en haar afwezigheid zal zich ongetwijfeld doen voelen. Met Egurrola staat echter een uitstekende vervanger klaar. Jonker was in de aanloop naar het treffen met Spanje nog lyrisch over de middenvelder. “Ze is een van onze topspeelsters. Ze kan geweldig koppen. Ze is net zo goed als mijn andere speelsters. Ze wordt erg gewaardeerd”, zei de bondscoach op de persconferentie.

Dat laatste is niet alleen om haar voetballende kwaliteiten. De naam doet misschien al een belletje rinkelen. Egurrola woont in Spanje en droeg zelfs één keer het shirt van de Spaanse ploeg. Een conflict met bondscoach Jorge Vilda vormde de aanleiding voor een loopbaan in het Oranje-tenue. Egurrola kon Jonker en haar teamgenoten ter voorbereiding op de clash in de kwartfinale van nuttige informatie voorzien. “De scoutingsafdeling, mijn assistenten en ik hebben ons werk gedaan. We hebben een heel boek over Spanje. We hopen dat het helpt, maar je wint geen wedstrijd in de voorbereiding. Je moet op het veld winnen”, aldus de keuzeheer.

Of de Oranje Leeuwinnen ook te sterk zijn voor Spanje, zal de komende uren moeten blijken. Het treffen begint om 03.00 uur Nederlandse tijd. De wedstrijd is te volgen op NPO1 en in ons liveverslag.

Opstelling Oranje: Van Domselaar; Spitse, Van der Gragt, Janssen; Pelova, Roord, Groenen, Egurrola, Brugts; Beerensteyn, Martens.