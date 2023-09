Blunderende Feyenoord-keeper Weimar bezorgt Leeuwinnen valse start Nations League

De vrouwen van het Nederlands elftal zijn in de eerste wedstrijd in het toernooi om de Nations League tegen een pijnlijke nederlaag aangelopen in en tegen België. Door een blunder van de debuterende keeper verloor de ploeg van Andries Jonker met 2-1.

Via de Nations League hopen Jonker en zijn ploeg zich te plaatsen voor de Olympische Spelen die in de zomer van 2024 worden gehouden in Parijs. In Leuven moest de bondscoach het zonder twee van zijn keepers zien te stellen. Eerste keus Daphne van Domselaar én haar beoogde vervanger Lize Kop waren niet fit genoeg. Het maakte de weg vrij voor het debuut van Feyenoord-keeper Weimar.

In de eerste helft kreeg de ploeg van Jonker meerdere kansen om een voorsprong te nemen, maar die waren niet besteed aan onder meer Lieke Martens en Lineth Beerensteyn. Pas na rust kwam Oranje op voorsprong: Jill Roord haalde droog uit na terugleggen van Beerensteyn en tekende daarmee voor de 0-1. Lang zou die voorsprong echter niet standhouden: uit de eerste de beste tegenaanval kwamen de Belgen op gelijke hoogte.

Daarna leek Oranje op zoek te gaan naar de bevrijdende 1-2, maar diep in blessuretijd kreeg de ploeg het deksel op de neus. In de tweede minuut van de blessuretijd tastte Weimar volledig mis bij een Belgische hoekschop, waarna Jassina Blom de 2-1 binnenkopte.