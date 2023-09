Wiegman onderbreekt UEFA-ceremonie voor gedurfde speech: 'Dit doet me pijn als moeder van twee dochters'

Sarina Wiegman is verrassenderwijs verkozen tot beste trainer bij de vrouwen. De bondscoach van Engeland, die met haar ploeg de WK-finale haalde, nam een moment om haar prijs op te dragen aan de nationale ploeg van wereldkampioen Spanje.

Wiegman was na de verloren WK-finale met Engeland geen favoriet voor de prijs. Het leek te gaan tussen Jorge Vilda, die Spanje naar de WK-titel loodste, en Jonatan Giráldez, die met FC Barcelona drie prijzen won (Liga F, Champions League en Supercopa de España). Toch viel de keuze opnieuw op Wiegman, die vorig jaar de prijs ook al in ontvangst mocht nemen. Toen had ze het EK gewonnen met Engeland.

Artikel gaat verder onder video

Wiegman werd op het podium geïnterviewd door de hosts en werd daarna bedankt voor haar aanwezigheid. De hosts stuurden daarmee aan op het einde van haar aanwezigheid op het podium, maar Wiegman wilde nog wat kwijt over de gebeurtenissen bij de ploeg van Spanje. De Spaanse bondsvoorzitter Luis Rubiales gaf speelster Jennifer Hermoso een veelbesproken kus.

"We weten allemaal wat er is gebeurd bij Spanje", zei Wiegman. "Dat doet me enorm pijn als trainer, als moeder van twee dochters, als echtgenote en als mens. Het vrouwenvoetbal heeft veel groei doorgemaakt, maar er is ook nog een lange weg te gaan, zowel in het vrouwenvoetbal als in de maatschappij. Ik wil deze award graag opdragen aan de Spaanse ploeg, het team dat fantastisch voetbal speelde op het WK waar iedereen van genoot. Dat team verdient het om gevierd te worden. Ik ga ze een groot applaus geven en ik hoop dat jullie dat ook doen." Dat laatste gebeurde: het publiek klapte voor de Spanjaarden.