PEC Zwolle tast mist bij Ajax: 'Hij kan weg, maar kiest ervoor bij Ajax te blijven'

Anass Salah-Eddine lijkt voor zijn kans bij Ajax te willen gaan. Volgens journalist Mike Verweij van De Telegraaf heeft de linksback de kans laten liggen om naar PEC Zwolle te gaan.

De vleugelverdediger komt uit de jeugdopleiding van Ajax en stond te boek als een van de grootste talenten van De Toekomst. Salah-Eddine koos er vorig jaar nog voor zich te verhuren aan FC Twente. In Enschede moest Salah-Eddine op de linksbackpositie echter Gijs Smal voor zich dulden. De 21-jarige Amsterdammer bewees in Enschede ook op het middenveld uit de voeten te kunnen, maar komt bij Ajax enkel voor de linksbackpositie in aanmerking. Op die positie heeft hij bij Ajax echter geen indruk kunnen maken. Hij had in de eerste twee competitieduels nog wel een basisplaats, maar begon tegen Ludogorets beide keren op de bank.

Artikel gaat verder onder video

In de persoon van Borna Sosa krijgen Salah-Eddine en ook Owen Wijndal er nóg een concurrent bij. Steijn liet vrijdag doorschemeren dat zij zouden kunnen vertrekken. De transferwindow sluit in de meeste landen vrijdagavond om 00.00 uur, maar in onder andere Turkije en Saudi-Arabië hebben clubs langer de tijd om spelers aan te trekken. Het valt daarom niet uit te sluiten dat Ajax ná vanavond nog afscheid neemt van Wijndal of Salah-Eddine.

Volg de transferontwikkelingen op Deadline Day in ons liveblog!