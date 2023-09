Pierre van Hooijdonk ziet één lichtpuntje bij Ajax tegen FC Twente

Ajax viel zondagmiddag door de mand tegen FC Twente. De ploeg van Maurice Steijn verloor met 3-1, waardoor het een historische slechte seizoenstart kent. De Amsterdammers speelden tegen de Tukkers alles behalve overtuigend, maar Pierre van Hooijdonk zag desondanks tóch nog een lichtpuntje bij Ajax.

“Het enige lichtpuntje bij Ajax: Brian Brobbey”, is Van Hooijdonk stellig bij Studio Voetbal. “Alleen die voetbalde vandaag bij Ajax zoals een spits van een degradatiekandidaat voetbalt. Alleen maar vasthouden en wachten tot er aansluiting is. Dat is niet iets wat typisch is bij Ajax”, gaat de oud-voetballer verder.

Michiel Kramer, ook aanwezig bij Studio Voetbal, vindt Brobbey een goede spits. “Ik heb serieus altijd gezegd dat ik Brobbey een goede spits vind. Ik denk dat hij veel goals gaat maken”, zegt de spits van RKC. “Hij heeft eigenlijk alles wat een spits moet hebben. Hij heeft power, hij is sterk en hij kan een goal maken. Hij is hier en daar af en toe nog ooit wat wild, maar als hij in een goed draaiend Ajax komt te spelen maakt hij er meer dan twintig”, gaat Kramer verder.

Op die laatste uitspraak wil Van Hooijdonk nog even inhaken. “Maar dat is juist het probleem. Twee jaar terug zou hij er 25 maken.” Brobbey was tegen Twente goed voor de aansluitingstreffer. De spits was eerder dit seizoen trefzeker tegen Excelsior.