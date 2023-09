Pijnlijke rentree voor PSV: 'Arsenal liet de formatie van Bosz eruit zien als Klein Duimpje in de Champions League'

PSV rekende in de voorrondes van de Champions League overtuigend af met Sturm Graz en Rangers FC, won bovendien z’n eerste vier wedstrijden in de Eredivisie en leefde daardoor met veel vertrouwen toe richting de kraker tegen Arsenal in het miljoenenbal. Maar het ging al vroeg in de eerste helft mis voor het elftal van trainer Peter Bosz. PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad zag de Eindhovenaren vooral achterin niet het gewenste niveau halen.

Waar PSV in de afgelopen jaren veelvuldig werd bekritiseerd om de defensieve organisatie - of eigenlijk het gebrek daaraan - had Bosz het in de eerste wedstrijden sinds zijn entree in Eindhoven een stuk beter voor elkaar. In de Eredivisie kreeg de nummer twee van het voorbije seizoen in Nederland bijvoorbeeld pas één treffer om de oren. Op bezoek bij Arsenal lagen er binnen twintig minuten echter al twee in het (verkeerde) netje. “De droom van PSV om te stunten in een vol Emirates Stadium spatte woensdagavond al na acht minuten uit elkaar”, zag Elfrink. “Arsenal overklaste de Eindhovenaren even in alle opzichten en liet de formatie van Bosz eruit zien als Klein Duimpje in de Champions League.”

Bosz liet voorafgaand aan de aftrap in Noord-Londen weten een aanvallend PSV op de been te brengen en dat was duidelijk te zien. De bezoekers probeerden hun eigen spel te spelen en de tegenstander zo vroeg mogelijk te storen in de opbouw. Maar dat ging dus niet zoals gehoopt. “Het ging voor de huidige nummer een van de Eredivisie allemaal veel te snel als Arsenal de bal had. Niet alleen dat, want PSV verdedigde soms op een niveau waar in de Premier League hardop om gelachen wordt. Zoveel ruimte gaven bijvoorbeeld de backs af en toe weg, zo slap was het soms in de duels en zo knullig werd een enkele keer ingestapt”, laakt Elfrink de Eindhovense defensie.

De Telegraaf benoemt het spel zónder bal eveneens als het grote probleem bij PSV. “Het was niet compact genoeg om druk op Arsenal te krijgen en in de duels te komen. De PSV’ers waren daardoor steeds een stapje te laat, waardoor Arsenal heerlijk kon voetballen. Het was kenmerkend dat Martin Ødegaard, de grote aanjager van de Gunners, zoveel ruimte kreeg om te voetballen.” Bukayo Saka opende al vroeg de score en ruim tien minuten later was het al 2-0. In de aanloop naar de treffer van Leandro Trossard ging er van alles mis. “Ook de 2-0 lag er al snel in, waarbij een groot aantal PSV’ers als vallende dominostenen allemaal een stapje te laat waren, te beginnen met de dure defensieve versterking Armel Bella-Kotchap, die op de middenlijn knullig verkeerd instapte.”

Groot gat

Patrick van IJzendoorn van de Volkskrant genoot vooral van het voetbal dat Arsenal op de mat legde. “Helaas voor de meegereisde PSV-fans was hun team het slachtoffer van de behoefte om zes verloren jaren goed te maken. Wat er voor de ogen van Walter Benítez afspeelde, was wonderschoon. De slimme passjes van Ødegaard, de dribbels van Saka, de bewegingen van Trossard.” Dat de laatstgenoemde aan de aftrap verscheen, had te maken met de absentie van Gabriel Martinelli. “Hoe breed de sterkte van Arsenal is, en het gat tussen Eredivisie en Premier League, bleek uit het feit dat Trossard normaal gesproken een reservelinksbuiten is achter Martinelli”, stelt Van IJzendoorn.