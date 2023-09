'Grap' van Ronald de Boer over Davy Klaassen onbedoeld te horen op tv

Een opmerkelijk moment bij Ziggo Sport tijdens de pauze van de Champions League-wedstrijden. Ronald de Boer deed bij het instarten van het reclameblok een uitspraak die niet zo goed afstraalde op .

De Boer analyseerde samen met presentator Bas van Veenendaal de eerste helften van de Champions League-wedstrijden en aan het eind van hun gesprek werd een warmlopende Klaassen in beeld gebracht. De middenvelder van Internazionale leek zich te mogen opmaken voor een invalbeurt op bezoek bij Real Sociedad.

“Davy Klaassen: het zou zijn debuut zijn voor Inter!”, zei Van Veenendaal, terwijl de Champions League-hymne al te horen was, waarmee het reclameblok werd ingeleid. “Tot zo!” De Boer, die vermoedelijk dacht dat hij niet meer te horen was, zei: “Dan nemen ze het echt niet serieus, haha.” Uiteindelijk viel Klaassen overigens niet in; de wedstrijd eindigde in 1-1.

Uitleg Ronald de Boer

Later in de uitzending van Ziggo Sport kwam De Boer met uitleg over zijn uitspraak. Hij verwonderde zich over de keuzes van trainer Simone Inzaghi, die vier basiskrachten op de bank liet. "Ze hebben een zwaar programma. Ik heb het gevoel dat Inzaghi ook die andere spelers aan het werk wilde zien en vertrouwen wilde geven. Maar op de bank zaten geweldige spelers als Darmian, Dimarco, Thuram, Frattesi… Dan weet je dat je minder bent dan normaal." Dat een speler als Klaassen wellicht zou invallen, verraste De Boer dan ook. "Ik maakte een grapje, van: dan neem je het helemaal niet serieus. Normaal zou je de vaste waardes erin gooien als je achter staat. Ik had Klaassen graag aan het werk gezien."