PSV heeft geen kind aan pover NEC en viert rentree van Lozano met dikke overwinning

PSV heeft zaterdagavond een zeer eenvoudige overwinning geboekt op NEC. De ploeg van trainer Peter Bosz bleek voor eigen publiek een paar maatjes te groot voor de Nijmegenaren: 4-0. PSV blijft zodoende nog altijd foutloos in de Eredivisie en gaat voor even alleen aan kop in de Eredivisie.

In het Philips Stadion zou de wedstrijd eigenlijk om 20.00 uur beginnen, maar dat werd niet gehaald. Door problemen met de VAR werd besloten pas om 20.10 uur af te trappen. Zodoende moest Armel Bella-Kotchap, die dit seizoen door PSV wordt gehuurd van Southampton, iets langer wachten op zijn eerste minuten als speler van de Eindhovenaren. De teruggekeerde Hirving Lozano zat voor de eerste keer bij de wedstrijdselectie van Bosz. De oefenmeester besloot echter om de Mexicaan op de bank te laten beginnen, terwijl Johan Bakayoko mocht starten.

PSV begon uitstekend en NEC mocht van geluk spreken dat Jasper Cillessen een uitstekende wedstrijd keepte. De ervaren doelman redde uitstekend op inzetten van André Ramalho (kopbal), Ismael Saibari (schot) en Jerdy Schouten (volley). Even later zoch Cillessen een inzet van Bakayoko recht op zich afkomen. De rebound leek een koud kunstje voor Luuk de Jong, maar de spits tikte de bal van heel dichtbij tegen de paal. Daarna was het de beurt aan Noa Lang om de goalie te testen. Ook hij wist de ex-speler van FC Barcelona niet te verschalken.

In de slotfase van de eerste helft ging het vervolgens heel snel in Eindhoven. NEC liet De Jong helemaal vrij staan bij een hoekschop en dit keer had Cillessen geen antwoord op de kopbal van de aanvoerder van de Eindhovenaren: 1-0. Een minuut later was de marge al verdubbeld. Na geklungel van Dirk Proper stuurde Joey Veerman zijn ploeggenoot Lang alleen richting doel. De aanvaller bleef ijzig kalm en wipte de bal handig over Cillessen heen: 2-0. Bakayoko had voor de rust nog voor de derde treffer moeten zorgen, maar hij kopte net over.

Na de thee veranderde het spelbeeld niet. PSV kwam al snel op 3-0 nadat Lang in de zestien onderuit was gehaald door Bart van Rooij. De Jong nam plaats achter de bal en stuurde Cillessen de verkeerde hoek in: 3-0. Niet veel later had Bella-Kotchap zijn debuut moeten opfleuren met een doelpunt, maar hij kopte van dichtbij naast. Lang moest de strijd vervolgens staken met een blessure, maar liet het Philips Stadion daarmee toch een beetje juichen. Bosz besloot namelijk om Lozano het veld in te sturen als vervanger van de doelpuntenmaker.

PSV besloot het daarna een stuk rustiger aan te doen en leek het aanvallen wel welletjes te vinden. Cillessen kreeg zodoende een stuk minder te doen. Hij moest de bal nog wel een keer uit het net vissen. Ricardo Pepi bepaalde de eindstand vanaf de stip op 4-0. PSV staat na vier wedstrijden nog altijd op de volle buit, maar richt zich nu even niet op de competitie. Aanstaande woensdag gaat de ploeg van Bosz beginnen aan de groepsfase van de Champions League. Er staat dan ook uitwedstrijd tegen Arsenal op het programma.