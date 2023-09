PSV moet aan de bak: 'Meerdere buitenlandse clubs willen hem veel meer geld betalen'

Het is momenteel de vraag of met ingang van volgend seizoen nog speler is van PSV. De jonge aanvallende middenvelder beleefde een stormachtig bezig onder Peter Bosz en een paar weken geleden wees veel er nog op dat hij zijn aflopende contract zou gaan verlengen, maar dat is op dit moment geen zekerheidje. Volgens PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad vindt er volgende week een nieuw gesprek plaats, maar ‘blijft het moeilijke te voorspelen’.

Veel clubs moesten hun eerste officiële wedstrijd van het seizoen nog spelen toen voor PSV de weken van de waarheid al voor de deur stonden. De Eindhovenaren moesten zich als nummer twee van het afgelopen seizoen in de Eredivisie via de voorrondes zien te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Ze hadden zich daarvoor versterkt met Noa Lang en Ricardo Pepi, maar een nieuwe ‘10’ en daarmee opvolger van Xavi Simons bleef uit. Bosz had weliswaar Guus Til en Ismael Saibari tot zijn beschikking, maar hij koos verrassend genoeg voor de jonge Babadi.

De aanvallende middenvelder kwam vorig seizoen al dertig keer in actie voor Jong PSV, maar moest zijn debuut in de hoofdmacht nog maken. Tijdens zijn eerste officiële opwachting in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord maakte hij meteen een goede indruk. Babadi kreeg van Bosz het vertrouwen in de heenwedstrijd tegen Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League en ook toen stelde hij niet teleur. Babadi had met een doelpunt een belangrijk aandeel in de 4-1 overwinning en verscheen ook in de eerste twee Eredivisiewedstrijden aan de aftrap.

Babadi moet het echter inmiddels al een tijdje doen met korte invalbeurten. PSV haalde met Malik Tillman nóg een aanvallende middenvelder naar Eindhoven en daardoor heeft Bosz vier opties voor de positie achter de spits. Het perspectief voor Babadi is er een stuk minder op geworden en dat heeft er ook voor gezorgd dat de onderhandelingen over een nieuw contract vooralsnog niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. PSV-watcher Elfrink schreef afgelopen weekend na het duel tussen Almere City en PSV nog dat een contractverlening ‘onaannemelijk’ was, maar de club lijkt er toch nog op te mogen hopen.

“Het management van Babadi heeft van PSV een aanbieding gehad waarmee de speler en zijn familie nog niet akkoord zijn gegaan. Wel is inmiddels een tegenvoorstel gedaan. Een oudere broer van Babadi is de zakelijke adviseur van de PSV’er en ziet het belang om langer bij PSV te blijven, net als Babadi zelf”, schrijft Elfrink dinsdagmorgen. Dat betekent echter niet dat een contractverlening aanstaande is. “Tegelijkertijd vindt het kamp van Babadi dat daar een passend contract met een goed sportief plan en stevige financiële voorwaarden onder moet liggen. Meerdere buitenlandse clubs willen hem namelijk veel meer geld betalen dan PSV en daarom is vanuit het kamp van Babadi een tegenvoorstel gedaan aan de bod. Het verschil zou volgens een bron over vijf jaar gemeten in totaal geen miljoenen beholpen, maar nog wel behoorlijk zijn.”