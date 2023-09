PSV-opponent Sevilla kwakkelt door in LaLiga en tankt geen vertrouwen voor Champions League

Sevilla is er ook in LaLiga niet in geslaagd om vertrouwen te tanken richting de Champions League. De tegenstander van PSV kwam zaterdagavond niet verder dan een teleurstellend 0-0 gelijkspel op bezoek bij Osasuna. Zodoende vinden we Sevilla terug in de staart van de ranglijst.

In Pamplona moest Sevilla het doen zonder Sergio Ramos, die niet bij de wedstrijdselectie zat. Wel waren er basisplaatsen voor ex-Ajacieden Nemanja Gudelj en Lucas Ocampos. Gudelj slaagde er aan de ene kant in om de nul te houden, maar aan de overkant niet in om tot scoren te komen. Dat deden zijn collega-aanvallers ook niet en dus bleef Sevilla steken op een 0-0 gelijkspel.

Artikel gaat verder onder video

Sevilla heeft inmiddels vijf wedstrijden gespeeld in de competitie. Daarin werden slechts vier punten bij elkaar gesprokkeld. Dat betekent dat de manschappen van José Luis Mendilibar terug zijn te vinden op de zestiende plaats in LaLiga. Sevilla heeft nog twee duels om vertrouwen te tanken. Er staan nog wedstrijden tegen Almería (thuis) en FC Barcelona (uit) op de planning.

Daarna volgt op dinsdag 3 oktober de tweede speelronde van de Champions League. Daarin brengen de Spanjaarden een bezoekje aan PSV, dat met 4-0 verloor bij Arsenal. Sevilla opende met een 1-1 gelijkspel tegen RC Lens. De wedstrijd tussen PSV en Sevilla begint om 21.00 uur. De andere wedstrijd gaat tussen Lens en Arsenal.