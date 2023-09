'PSV strijdt met Europese topclubs om Noorse groeibriljant Club Brugge'

PSV stuurt donderdag een delegatie naar België, waar Club Brugge het avontuur in de groepsfase van de Conference League aftrapt met een thuisduel tegen het Turkse Besiktas. De Eindhovenaren behoren tot een indrukwekkend rijtje clubs dat de verrichtingen van (18) met bovengemiddelde belangstelling volgt, zo weet Het Nieuwsblad.

Nusa is een 1.80 meter lange aanvaller die doorgaans vanaf de linkervleugel opereert. Afgelopen seizoen kwam hij in alle competities al tot 34 wedstrijden namens de Belgische topclub. Dat deed hij - mede door de aanwezigheid van huidig PSV'er Noa Lang - voornamelijk als invaller.

Artikel gaat verder onder video

Het vertrek van Lang doet Nusa qua speelminuten goed: de jonge Noor was in vier van de zes gespeelde competitiewedstrijden dit seizoen basisspeler. Afgelopen weekend was hij als invaller nog goud waard in het thuisduel met Charleroi. Nadat hij bij een 2-2 tussenstand in het veld was gekomen voor Philip Zinckernagel, zorgde Nusa drie minuten voor de officiële speeltijd erop zat voor de bevrijdende 3-2. Diep in blessuretijd leverde hij de assist bij de 4-2 van Ferran Jutglà.

PSV krijgt wel te maken met stevige concurrentie in de strijd om Nusa. Het Nieuwsblad-journalist Pieter-Jan Calcoen meldt dat ook Chelsea, Manchester United, Arsenal én Borussia Dortmund donderdag voor de jonge Noor op de tribunes van het Jan Breydelstadion zullen plaatsnemen.