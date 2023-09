Rafael van der Vaart: 'Hij is toch de leukste man om te interviewen. Dat is toch geweldig'

Rafael van der Vaart kan zich wel voorstellen dat Louis van Gaal zich bestolen voelde tijdens het afgelopen WK in Qatar. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal baarde eerder deze week opzien door voor de camera van de NOS te zeggen dat de Argentijnse eindzege ‘vooropgezet spel’ was en dat Lionel Messi het WK ‘moest winnen’.

Het Nederlands elftal reisde met grote ambities af naar Qatar. Van Gaal herhaalde in de aanloop naar het eindtoernooi meermaals dat zijn spelers en hij wereldkampioen wilden worden. Het spel was in de meeste wedstrijden niet om over naar huis te schrijven, maar Oranje haalde na zeven punten uit drie groepsduels en een 3-1 overwinning op de Verenigde Staten de kwartfinales. Daarin wachtte een ontmoeting met Argentinië, één van de topfavorieten voor de eindzege.

Artikel gaat verder onder video

Oranje knokte zich diep in de tweede helft weliswaar terug van een 2-0 achterstand, maar moest na strafschoppen alsnog z’n meerdere erkennen in de Argentijnen. De ploeg van bondscoach Lionel Scaloni was - evenals het Nederlands elftal overigens - niet vies van gemene spelletjes. Van Gaal vond dat de Argentijnen meermaals over de schreef gingen, maar zag de scheidsrechter niet daadkrachtig genoeg optreden. Dat was voor Van Gaal één van de redenen om afgelopen maandag te zeggen dat de Argentijnse WK-zege ‘vooropgezet spel’ was. “Het verbaasde me niet. Zo is hij”, vertelde Van der Vaart woensdagavond aan tafel bij Op1.

“Ik moet wel eerlijk zeggen… Ik heb natuurlijk dat WK gedaan als analist. Ik stoorde me ook heel erg aan de Argentijnen, dus ik snap wel waar zijn frustratie en woede vandaan komen”, vervolgde Van der Vaart. “We hebben de wedstrijd terecht verloren, zo was het ook. Maar ik kan me wel een beetje voorstellen dat hij zich zo voelt. Alleen zo lang na dato moet je dit eigenlijk niet meer zeggen.” Van der Vaart denkt dat er geen sprake is geweest van vooropgezet spel, maar vond het wel opvallend dat Messi voor een bewuste handsbal géén geel kreeg. “Dan ga je wel nadenken natuurlijk.”

Koeman

Van der Vaart is niet de eerste deze week die reageert op de uitspraken van de voormalig bondscoach van Oranje. Eerder verschenen ook al Virgil van Dijk en Ronald Koeman voor de camera om hun mening erover te geven. Van der Vaart denkt niet dat de ontstane commotie kan doorwerken op het Nederlands elftal, dat twee belangrijke EK-kwalificatieduels voor de boeg heeft. “Van Gaal heeft het geweldig gedaan en nu is het aan Koeman, dus dat werkt niet door. Alleen is Van Gaal zo’n grote naam en daarom komt het ook overal door. Daar moeten die spelers dan natuurlijk weer op reageren, maar daar denkt Van Gaal niet aan op het moment dat hij het zegt.”

De oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur kon stiekem wel genieten van het interview van de voormalig keuzeheer. “Ik vind dit wel leuk. Hij is toch de leukste man om te interviewen. Als je hem hier aan tafel hebt, dan kun je sowieso vier mensen weglaten. Dat is toch geweldig.”