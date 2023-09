Rafael van der Vaart loopt leeg na 'zwarte dag' voor Ajax: 'Iedereen weet dat ik Ajax ben, maar...'

Rafael van der Vaart heeft geen goed woord over voor wat er zondagmiddag allemaal is gebeurd in en rondom de Johan Cruijff ArenA. Ajax speelde op eigen veld De Klassieker tegen Feyenoord, maar het werd voor de recordkampioen niet alleen binnen, maar ook buiten het veld een middag om heel snel te vergeten. De kraker in speelronde 6 van de Eredivisie werd in de tweede helft definitief gestaakt nadat er meermaals vuurwerk op het veld was gegooid en na afloop werd de hoofdingang van het stadion bestormd.

Ajax pakte zondagmorgen uit met een fraaie video over De Klassieker. Van der Vaart vertolkte een hoofdrol daarin. De voormalig profvoetballer weet als kind van de club hoe belangrijk de wedstrijd tegen Feyenoord is en dat benadrukte hij in dat filmpje. Het werd echter ook voor de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur een inktzwarte dag. “Iedereen weet dat ik Ajax ben, maar ik schaam me ook diep”, vertelde Van der Vaart zondagavond in Studio Voetbal. “Dit hoort natuurlijk niet thuis. Ik kon zelf het stadion niet uit. Kinderen waren aan het huilen. Noem alle narigheid maar op. Het was gewoon verschrikkelijk.”

Artikel gaat verder onder video

Het lag in de lijn der verwachting dat Ajax op het veld een pijnlijke middag tegemoet zou gaan. De Amsterdammers beleven de slechtste seizoensstart sinds lange tijd, terwijl Feyenoord de afgelopen weken de geoliede machine is die het vorig seizoen al lang was. Maar dat het zó uit de hand zou lopen, daar had zeer waarschijnlijk niemand rekening mee gehouden. “Ik hou van groot verliezen. Ik denk dat Ajax een grote, mooie club is. Dan moet je ook gewoon even accepteren - hoe moeilijk dat ook is - dat het niet loopt. Maar je gaat niet doen wat er nu gebeurd is”, aldus Van der Vaart. “Ik keur het ook af. Ik heb stewards voorbij zien rennen om daarheen te gaan. Er zaten vrouwen bij die ook gezinnen hebben, kinderen… Ze hebben er alles aan gedaan om hen (de hooligans, red.) buiten te houden.”

Van der Vaart begrijpt de emotie bij de Ajax-supporters, maar kan er met zijn hoofd niet bij dat ze hun ‘eigen stadion’ de vernieling in helpen. “Natuurlijk snap je de emotie. Die mensen betalen veel geld. Ze gaan naar uitwedstrijden. Allemaal logisch, maar je gaat niet je eigen huis vernielen en mensen proberen aan te vallen. Het is absoluut een zwarte dag en gewoon heel slecht voor het imago van Ajax.”