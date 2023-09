Ralf Seuntjens zet kroon op doorzettingsvermogen: spits maakt eerste én winnende doelpunt sinds rentree

Ralf Seuntjens heeft vrijdagavond de kroon op zijn doorzettingsvermogen gezet. De van lymfeklierkanker genezen spits maakte voor het eerst sinds zijn rentree in de voetbalwereld een doelpunt. Het verhaal wordt nog mooier, want door dat doelpunt van Seuntjens boekte FC Imabari een minimale overwinning op Kitakyushu.

De 34-jarige spits tekende diep in de blessuretijd voor de winnende treffer voor zijn Japanse club. De ‘Seun of God’ was vijf minuten eerder in het veld gekomen bij een stand van 0-0. Het doelpunt betekende voor Seuntjens zijn eerste goal in meer dan een jaar tijd.

In 2022 werd lymfeklierkanker gediagnostiseerd bij de ervaren aanvaller. Begin dit jaar, in januari kondigde Seuntjens aan dat hij schoon was verklaard, waarna hij vervolgens de draad als voetballer weer oppakte. De boomlange aanvaller hield zijn conditie een tijdje op pijl bij Sparta en vertrok onlangs weer naar Japan om daar te gaan revalideren.

Bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN gaf Seuntjens destijds aan dat hij nog een lange weg te gaan had tot zijn herstel. In juni zat de oud-speler van onder meer NAC Breda, De Graafschap, FC Den Bosch en Telstar voor het eerst weer bij de selectie van Imabari.