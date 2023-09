René van der Gijp zit naast een man die hij in 2012 waanzinnig te kakken zette

Een verrassende gast in de uitzending van Vandaag Inside van donderdagavond: Jort Kelder neemt plaats aan tafel. In het verleden lag Kelder overhoop met de heren van het programma dat toen nog Voetbal Inside heette.

Het is een haast iconisch fragment: de wijze waarop René van der Gijp in 2012 Kelder te kakken zette in een uitzending. Nadat ze samen aan tafel hadden gezeten bij De Wereld Draait Door, maakte Van der Gijp bij Voetbal Inside het bekakte accent van Kelder belachelijk. "Jort kan maar over één ding praten: geld. Of over Jort zelf. Twee dingen: Jort of geld”, zei de analist.

Artikel gaat verder onder video

Wilfred Genee vroeg vervolgens of het een idee zou zijn om Kelder een keer uit te nodigen bij het programma. “Ik denk dat hij na drie minuten al wegloopt”, reageerde Johan Derksen. Het kwam vervolgens niet tot een verzoening; sterker nog, in 2016 kwam Kelder nog eens terug op het incident en zei hij dat Van der Gijp een ‘beperkt IQ’ heeft.

Van der Gijp had zich eraan gestoord dat Kelder in de bewuste uitzending van De Wereld Draait Door niet leek te weten wie tafelgast Kim Clijsters was. “Hij had geen idee wie tegenover hem zat, dat vind ik schandalig”, zei Van der Gijp. Volgens Kelder zat de vork anders in de steel en stelde hij Clijsters spelenderwijs wat vragen ‘in het belang van het programma’.

Derksen noemde Kelder vervolgens een ‘publiciteitsgeile pseudopsycholoog’ en een ‘klootzak’. Hij doopte hem om tot ‘Jort Eng’. Donderdagavond zal blijken of de strijdbijl begraven is.