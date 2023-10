RKC Waalwijk - Ajax definitief gestaakt; artsen renden met defibrillator naar Etienne Vaessen

RKC Waalwijk - Ajax is definitief gestaakt, zo meldt Cristian Willaert van ESPN zojuist. Reden zijn de zorgen om de gezondheid van Etienne Vaessen. De doelman van RKC Waalwijk ging zaterdagavond in de slotfase van het duel met Ajax met een 2-3 tussenstand naar de grond na een botsing met Brian Brobbey. Volgens ESPN rende de medische staf van RKC met een defibrillator het veld op. Of de defibrillator ook is gebruikt, is niet bekend. Vaessen is per brancard van het veld gedragen en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.