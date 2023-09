Ron Jans belooft Utrecht-supporters direct spektakel: 'Gaan er meer maken dan vorig seizoen'

Hoewel hij eind vorig seizoen na zijn vertrek bij FC Twente een sabbatical aankondigde, werd Ron Jans (64) woensdag gepresenteerd als nieuwe trainer van FC Utrecht. Hij wordt in de Domstad de opvolger van Michael Silberbauer, die al na drie speelronden en evenzoveel nederlagen zijn biezen moest pakken. Tegenover ESPN doet de ervaren trainer alvast een belofte aan de supporters van zijn nieuwe werkgever.

De tijd dat hij 'werkloos' thuis zat is Jans prima bevallen, zegt hij desgevraagd. "Ik heb twaalf weken vakantie gehad en dat was denk ik de meest relaxte periode van mijn hele leven. Ik heb genoten en eigenlijk had het van mij nog wel wat langer mogen duren." Samen met zijn vrouw Marjo besloot hij naar eigen zeggen dat een buitenlands avontuur er niet meer zou komen, maar dat hij in Nederland nog niet klaar was. "En dan gaat er ergens een trainer uit en dan word je gebeld. Dan moet je een beslissing nemen, en dit is eigenlijk wel wat ik wil. Het is heel vervelend dat het ten koste gaat van een gewaardeerde collega, maar dan moet je er ook instappen."

En dus begint Jans na zijn dienstverbanden bij achtereenvolgens FC Groningen, sc Heerenveen, Standard Luik, PEC Zwolle, Cincinnati en FC Twente aan zijn zevende avontuur als hoofdtrainer. In Utrecht treft hij een selectie aan die na vier gespeelde wedstrijden nog geen punt wist te veroveren en daarbij de veelzeggende doelcijfers 1-10 kan overleggen. Toch begint Jans vol goede moed: "Het kan alleen maar beter gaan, dat wordt ons motto. Er is een aantal hele goede spelers, dat zijn niveau niet haalt. Sommige jonge jongens kunnen zich nog ontwikkelen en we hebben een aantal heel ervaren jongens, daar moeten we een team van smeden", weet Jans wat hem te doen staat.

Belofte

Ryan Flamingo maakte afgelopen zondag tegen Feyenoord pas de eerste en vooralsnog enige goal namens FC Utrecht. Vorig seizoen, waarin Silberbauer de club nog naar een verdienstelijke zevende plek op de ranglijst leidde, trof het elftal in eigen stadion twintig keer doel in de competitie. Buitenshuis ging het opvallend genoeg aanmerkelijk beter, met 35 gescoorde doelpunten. Jans belooft het publiek in de resterende vijftien thuiswedstrijden meer spektakel dan het tot nu toe voorgeschoteld kreeg: "Ik weet dat Douvikas en Dost, de doelpuntenmakers van vorig jaar, er niet meer zijn. Maar ik kan je beloven dat we meer doelpunten in thuiswedstrijden gaan maken dan vorig seizoen."