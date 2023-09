FC Utrecht presenteert Ron Jans als opvolger van ontslagen Michael Silberbauer

FC Utrecht heeft een nieuwe trainer. Woensdagmiddag maken de Domstedelingen bekend dat Ron Jans is aangetrokken als opvolger van de vorige week ontslagen Michael Silberbauer. De 64-jarige geboren Zwollenaar tekent in Utrecht een contract tot medio 2025.

Jans was per direct beschikbaar nadat hij afgelopen seizoen besloot te vertrekken bij FC Twente, waar hij drie seizoenen werkte. De zeer ervaren oefenmeester kondigde vervolgens aan een sabbatical aan, maar amper twee maanden later gaat hij dus de uitdaging aan om FC Utrecht er na een belabberde seizoensstart weer bovenop te helpen. Onder Jans' voorganger Silberbauer pakte het ambitieuze Utrecht geen punten uit de eerste drie duels van het nieuwe seizoen, waarin het elftal zelfs niet één keer wist te scoren. De Deen werd daarop de wacht aangezegd door technisch directeur Jordy Zuidam. Assistent Rob Penders nam het vervolgens tijdelijk over; in het thuisduel met Feyenoord wist Utrecht weliswaar de eerste goal van het nieuwe seizoen te maken, maar leed de club opnieuw een zware nederlaag: 1-5.

Artikel gaat verder onder video

"Afgelopen zomer had ik voor ogen om een sabbatical te nemen tot januari, maar soms zijn kansen er om gepakt te worden", verklaart Jans op de clubsite waarom hij zo snel alweer aan het werk gaat. "Het eerste gesprek met FC Utrecht ging niet uit mijn hoofd: ik zie de mogelijkheden die hier liggen en voel de drang mijn bijdrage te leveren. Daarom ben ik ingestapt bij FC Utrecht, een prachtige club met een grote achterban", vervolgt Jans, die niet wegloopt voor de doelstellingen waarmee hij geconfronteerd wordt: "Het fundament ligt er, de spelersgroep heeft genoeg kwaliteit en ik geloof er heilig in dat we samen voor Europees voetbal kunnen gaan. Ik heb zin in deze nieuwe uitdaging!"

Zuidam legt uit waarom hij in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer uitkwam bij Jans. "Hij heeft als Hoofdtrainer bij diverse clubs in binnen- en buitenland gewerkt, neemt veel ervaring met zich mee, is een Nederlandse trainer die de Eredivisie door en door kent en heeft bij meerdere clubs bewezen het maximale uit een spelersgroep te kunnen halen", somt de td op. "Bovendien werkt Ron met een aanvallende blik. Hij is een teambuilder. De ploegen die hij traint, voetballen met veel spelvreugde. Daarnaast durft hij jonge, talentvolle spelers de kans te geven", vervolgt Zuidam. "Ron zal hier vanaf maandag intensief mee aan de slag gaan en we begrijpen dat dit tijd nodig heeft."