FC Utrecht kan op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. De Domstedelingen maakten dinsdagochtend bekend dat de Deen Michael Silberbauer al na drie speelronden, die nog geen enkel punt opleverden, het veld moet ruimen. Technisch directeur Jordy Zuidam kan dus voor de achtste keer sinds hij in 2017 aantrad een nieuwe oefenmeester aan gaan stellen. FCUpdate zet de belangrijkste kandidaten om hem op te volgen voor je op een rijtje.

De Telegraaf kwam dinsdagochtend, nog voor het ontslag van Silberbauer wereldkundig was gemaakt, al met twee namen op de proppen. Volgens de krant zou de club voor een ervaren oefenmeester kunnen of moeten gaan, 'waarbij je met het oog op de beschikbaarheid al snel bij oude rotten in het vak als Ron Jans en Fred Rutten uitkomt.' Eerstgenoemde schoof afgelopen zondag aan bij Studio Voetbal en werd in de uitzending al door Arno Vermeulen getipt als mogelijke opvolger voor Silberbauer. De oud-trainer van onder meer FC Groningen, PEC Zwolle en meest recentelijk FC Twente geniet voorlopig echter nog van zijn sabbatical, zo liet hij desgevraagd weten. Rutten zit zonder club sinds hij afgelopen zomer vertrok bij PSV, waar hij fungeerde als assistent van Ruud van Nistelrooij.

Komende zondag neemt Silberbauers assistent Rob Penders plaats op de bank als FC Utrecht het in eigen huis opneemt tegen landskampioen Feyenoord. De oud-verdediger van RBC Roosendaal en NAC Breda beschikt over het hoogste papiertje en stond eerder bij FC Eindhoven al - niet onsuccesvol - op eigen benen. Mocht hij het op de rit krijgen, dan lijkt het niet op voorhand uitgesloten dat Penders definitief wordt aangesteld als opvolger van Silberbauer.

Zuidam stond zoals gezegd al vaker voor de uitdaging om een trainer te zoeken. Twee keer kwam hij uit bij een clubman pur sang: Rick Kruys. Zowel in 2018 als in 2022 nam de voormalig middenvelder - en zoon van voormalig Utrecht-speler én trainer Gert Kruys - de honneurs tijdelijk waar. Sinds de zomer van 2022 staat Kruys bij VVV-Venlo voor de groep. Afgelopen seizoen leidde hij de Limburgers enigszins teleurstellend naar de tiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Met vier punten uit de eerste drie duels van het huidige seizoen staat hij vooralsnog ook dit jaar in de middenmoot op het tweede niveau.

In september 2018 stelde Utrecht Dick Advocaat aan als opvolger van Jean-Paul de Jong. De 75-jarige Hagenaar nam afgelopen zomer afscheid als trainer van ADO Den Haag. De oud-bondscoach van het Nederlands elftal maakte maandag bij Rondo nog bekend dat hij op dringend advies van zijn vrouw Dieuwke niet ingaat op een aanbieding om 'ver weg' opnieuw aan de slag te gaan. Utrecht is echter een stuk dichterbij, mocht de zoektocht naar een nieuwe oefenmeester tegenvallen dan zou Zuidam altijd een telefoontje richting Advocaat kunnen overwegen.

Waar bij Advocaat onduidelijk is of hij nog te porren is voor een nieuwe club, zijn daar bij Giovanni van Bronckhorst geen twijfels over. De 106-voudig Oranje-international kende bij Feyenoord een prima debuut als trainer op het hoogste niveau, met de landstitel van 2017 als hoogtepunt. Daarna was hij korte tijd werkzaam in China (Guangzhou) en meest recentelijk het Schotse Rangers FC. Ondanks het bereiken van de Europa League-finale in zijn eerste seizoen werd Van Bronckhorst in november 2022 ontslagen in Glasgow. Inmiddels wil hij graag weer aan de slag, zo legde hij eerder deze maand nog uit bij Viaplay.

