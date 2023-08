Jordy Zuidam peinst niet over opstappen bij FC Utrecht: 'Absoluut niet aan de orde'

Jordy Zuidam, technisch directeur van FC Utrecht, heeft tegenover de camera's van ESPN een eerste reactie gegeven op het ontslag van trainer Michael Silberbauer. De Deen werd na drie speelronden al op straat gezet door de ambitieuze Domstedelingen. Zuidam peinst er echter niet over om zijn eigen positie te heroverwegen.

"Natuurlijk reflecteren we ook naar onszelf en willen we meer stabiliteit in trainers krijgen", zegt de beleidsbepaler. "Aan de andere kant hebben we ondanks de keuzes die we hebben gemaakt stabiel gepresenteerd, maar we willen meer en beter", vervolgt Zuidam. Op de vraag of hij er nog 'honderd procent' achter zijn eigen aanblijven staat antwoordt hij bevestigend: "Nee, dat is absoluut niet aan de orde", aldus de td.

Als belangrijkste reden voor het ontslag van Silberbauer noemt Zuidam juist een gebrek aan stabiliteit. "Dat is natuurlijk iets wat je langer monitort. Hij is nu 26 wedstrijden de hoofdtrainer geweest, daarin zie je hoge pieken en diepe dalen." Het vertrek van de Deen noemt hij 'heftig en pijnlijk.' Silberbauer is in de woorden van Zuidam 'uiterst teleurgesteld'. Ook in de spelersgroep, die dinsdagochtend op de hoogte werd gesteld, was sprake van 'verslagenheid', aldus Zuidam.

Komende zondag neemt Rob Penders plaats op de bank als Feyenoord op bezoek komt in Stadion Galgenwaard. De assistent van Silberbauer neemt voorlopig de honneurs waar, zo geeft Zuidam aan. "Hij is in ieder geval tot en met Feyenoord naar voren geschoven als interim-trainer, daarna hebben we een interlandbreak en ik verwacht dat we in die periode meer duidelijkheid kunnen geven." Daarbij is het volgens Zuidam niet op voorhand uitgesloten dat Penders het seizoen mag afmaken. Op namen als die van Ron Jans, die veelvuldig genoemd wordt als kandidaat, en ook die van Dick Advocaat wil Zuidam nog niet ingaan. "We gaan niet op namen in, ik denk dat dat niet netjes is."