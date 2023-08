Vermeulen voorspelt spoedig trainersontslag in Eredivisie; Afellay ziet droombaan voor Jans

De dagen van Michael Silberbauer als trainer van FC Utrecht zijn bijna geteld, zo vermoedt Arno Vermeulen. Na drie wedstrijden staat Utrecht nog op nul punten in de Eredivisie; zondag verloren de Domstedelingen met 1-0 van FC Utrecht. Als het aan Ibrahim Afellay ligt, wordt Ron Jans de volgende trainer van Utrecht.

Jans is zondagavond te gast bij Studio Voetbal en krijgt van Afellay de vraag of hij 'Utrecht zou overwegen'. "Ik zou jou echt wel heel graag bij Utrecht willen zien, samen met Jan Streuer. Ik denk dat jullie daar echt wat teweeg kunnen brengen", zegt de geboren Utrechter. Jans moet lachen en antwoordt: "Ik vind het altijd zo lastig. Ik vind dat clubs geduld moeten hebben met trainers en ze niet zomaar aan de kant moeten zetten."

Arno Vermeulen haakt daarop in: "Die kaart moet jij nu trekken, maar er is echt iets aan de hand bij Utrecht. Het gaat niet goed onder Silberbauer. Ik denk dat de kans heel groot is dat ze hem deze week ontslaan of na de komende wedstrijd tegen Feyenoord. Vorig seizoen hield het met Silberbauer ook niet over, met de bekeruitschakeling tegen SV Spakenburg als dieptepunt. Het duurt al te lang nu." Afellay zegt 'visie' te missen in Stadion Galgenwaard. "Jordy Zuidam is al zes seizoenen bezig als technisch directeur en ze hebben acht trainers versleten. Er komen ook geen spelers door uit de jeugdopleiding."

Utrecht verloor dit seizoen van PSV (2-0), sc Heerenveen (0-2) en PEC (1-0). Waar zit het probleem? Rafael van der Vaart: "Utrecht heeft allemaal goede spelers, maar ze denken allemaal dat ze beter zijn dan ze echt zijn. Zo gaan ze ook het veld op. Spelers als Labyad, Seuntjens en Toornstra komen dan in de problemen. Die denken aan de clubs waarvoor ze hebben gespeeld en denken dat het wel moet lukken, maar die moeten ook gewoon keihard werken. Een Azarkan, die van Excelsior komt, speelt wel een heerlijk potje."