Ronald Koeman lijkt niet goed voorbereid tijdens persconferentie: 'Daar moet ik nu even heel goed over nadenken'

Omdat Georginio Wijnaldum niet is opgeroepen voor het nationale team, moet Ronald Koeman een nieuwe reserve-aanvoerder aanwijzen. Het ziet er naar uit dat de bondscoach nog niet echt nagedacht heeft over deze kwestie. Tijdens de persconferentie van maandagmiddag krijgt de oefenmeester een vraag over dit onderwerp, en komt vervolgens met een moeizaam antwoord.

“Ben je er al over uit wie je reserve-aanvoerder wordt nu Wijnaldum er niet bij is?”, luidt de vraag, waarna Koeman even de tijd neemt om tot een antwoord te komen. “Dan moet ik even goed nadenken”, begint de bondscoach, die een aantal seconden de tijd nam om zijn opties te vertellen. “We hebben Virgil (Van Dijk, red.), en dan Frenkie (De Jong ,red.) en Matthijs (De Ligt, red.).”

“Maar wordt het dan Frenkie, of Matthijs? Of is het ook die volgorde?”, krijgt de oud-voetballer vervolgens de vragen. “Daar moet ik nog even een nachtje over slapen”, besluit Koeman. Zodoende is het dus nog maar de vraag wie Wijnaldum gaat vervangen.

Diezelfde Wijnaldum kwam eerder tijdens de persconferentie al ter sprake. De middenvelder verkaste onlangs naar het Saudische Al-Ettifaq, waardoor zijn perspectief bij Oranje mogelijk zou veranderen. Koeman reageerde op de transfer en geeft vervolgens tekst en uitleg over de situatie van de routinier bij Oranje. De kans lijkt groot dat ‘Gini’ nog ‘gewoon’ in aanmerking gaat komen voor de nationale ploeg.