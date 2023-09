Georginio Wijnaldum krijgt duidelijkheid over plekje bij Oranje na transfer naar Saudische competitie

Georginio Wijnaldum werd op Deadline Day eindelijk verlost van zijn uitzichtloze situatie bij Paris Saint-Germain. De Nederlandse middenvelder gaat aan de bak bij Al-Ettifaq, dat uitkomt in de Saudische competitie. Op de persconferentie van maandagmiddag krijgt Ronald Koeman de vraag wat hij van deze transfer vindt, en of het invloed heeft op zijn plekje bij de nationale ploeg.

De bondscoach was eerder zeer duidelijk en sprak uit dat een fitte Wijnaldum ‘er altijd bij zit’. Het is de vraag of een transfer naar Saudi-Arabië heeft gezorgd voor een andere mening bij Koeman. “Het is duidelijk dat hij een keuze moest maken tussen het tweede elftal van PSG, waar hij dus in het weekend vrij zou zijn, of weer aan voetballen komen”, begint Koeman, die vervolgens de namen van Marcelo Brozovic, Alexander Mitrovic en Cristiano Ronaldo opnoemt. “Die spelen ook nog in de nationale ploeg, dus waarom zou Wijnaldum dat niet kunnen?”

De Saudische competitie is voor Koeman dus géén reden om spelers niet te selecteren. “Totaal niet zelfs. Maar Wijnaldum heeft natuurlijk een lange tijd niet gespeeld, en moet dat wel weer gaan doen. Daarna zien we het wel”, besluit de bondscoach, die er persoonlijk nooit voor zou kiezen om naar Saudi-Arabië te verkassen.

“Maar dat is een persoonlijke mening. Het financiële plaatje is voor veel spelers natuurlijk ook belangrijk. Maar persoonlijk zou ik liever bij een grote club uit Europa willen blijven”, gaat de bondscoach verder. Koeman ging op de persconferentie van maandagochtend ook in op het niet selecteren van Jeremie Frimpong. De oud-voetballer heeft, samen met zijn collega’s van de KNVB, een duidelijke reden om de rechtsback thuis te laten.