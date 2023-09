Ryan Babel (36) plots transfervrij, maar komt met duidelijk signaal op Instagram

heeft zijn contract bij de Turkse tweededivisionist Eyüpspor ontbonden. De aanvaller kwam dit seizoen tot slechts één optreden, waardoor besloten is dat het voor beide partijen beter is dat de 36-jarige aanvaller vertrek uit Istanbul. Op social media laat Babel weten nog altijd fit te zijn en lijkt nog niet te willen stoppen als profvoetballer.

Enkele uren nadat de club vrijdag communiceerde dat de verbintenis met Babel is ontbonden, postte Babel een filmpje op Instagram, waarin hij hard traint in de gym. De begeleidende tekst is ‘You’re welcome’, waarmee hij een open sollicitatie lijkt te doen naar geïnteresseerde clubs. Met zijn video toont hij in elk geval aan nog altijd fit te zijn.

Artikel gaat verder onder video

Babel stond tot 2022 onder contract bij Eyüpspor, voor wie hij in totaal vijf doelpunten liet noteren in 29 officiële wedstrijden. In het verleden speelde hij onder meer voor Ajax, Fulham, Deportivo La Coruna, Liverpool, Besiktas en Kasimpasa. Met zijn post op Instagram lijkt de kans klein dat Babel op 36-jarige leeftijd al wil stoppen, maar juist nog op zoek gaat naar een nieuwe werkgever.

Babel speelde in totaal 69 interlands voor Oranje, waarin hij tien doelpunten maakte. Hoewel hij formeel nooit bedankte voor het Nederlands elftal, is wel duidelijk dat zijn interland op 30 maart 2021 tegen Gibraltar (0-7) zijn laatste optreden was voor Oranje.