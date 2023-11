Nederlander met tien interlandgoals komt met tip aan doelpuntloze Xavi Simons

is er in zijn eerste tien interlands nog niet in geslaagd om zijn eerste doelpunt voor het Nederlands elftal te maken. Waar de aanvaller annex middenvelder bij RB Leipzig de sterren van de hemel speelt, wil het bij Oranje maar niet lukken om een goal te scoren. 69-voudig international geeft Simons een tip hoe hij wel trefzeker kan worden.

De momenteel clubloze Babel geeft in gesprek met De Telegraaf de belangen van het duel met Gibraltar aan. De wedstrijd tegen de nog puntloze hekkensluiter wordt door velen gezien als een nutteloos duel, maar hier denkt Babel anders over. Hij ziet het affiche met de nummer 198 van de wereld als een mooie gelegenheid voor spelers die nog doelpuntloos zijn.

“Naast Wout Weghorst en Thijs Dallinga noemde ik bewust ook Tijjani Reijnders en Xavi. Dat zijn spelers die nog op nul interlanddoelpunten staan. Uit eigen ervaring weet ik dat je daar zo snel mogelijk vanaf wilt”, begint Babel, die zelf tien keer scoorde in het shirt van Oranje. De aanvaller geeft Simons vervolgens een advies.

“Als ik met name Xavi één tip mag geven, dan is het: rustig blijven. Hij wil nu té graag scoren, maar moet op zijn kwaliteiten vertrouwen”, zegt Babel. Simons was in het shirt van Leipzig goed voor zes goals in achttien wedstrijden. “Die goal komt echt wel. Ik denk zelfs al tegen Gibraltar. Maar als Xavi blijft forceren, dan gaat het juist verkeerd”, weet de oud-speler van onder meer Ajax en Liverpool.