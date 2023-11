Babel luidt de noodklok voor Oranje: 'Maak me als Nederlander toch wel zorgen'

maakt zich zorgen over de improductiviteit van het Nederlands elftal. De 69-voudig international, zelf goed voor tien treffers in Oranje, krijgt daarin bijval van voormalig ploeggenoot Dirk Kuyt, die zelf 24 keer trefzeker was in 104 wedstrijden in de nationale ploeg. Het duo hoopt dinsdagavond op een ommekeer tegen Gibraltar, dat in maart 'slechts' met 3-0 werd verslagen in De Kuip.

Tot dusverre wist Oranje in zeven kwalificatiewedstrijden nog maar elf keer het net te vinden. Dinsdagavond krijgt het elftal van bondscoach Ronald Koeman echter een uitgelezen kans om dat schamele aantal op te vijzelen tegen de voetbaldwerg, die zaterdag nog met 14-0 werd afgedroogd door groepswinnaar Frankrijk.

In gesprek met De Telegraaf staat Babel stil bij de achterblijvende doelpuntenproductie van het elftal van Koeman: "In Nederland zijn we groepsfases met meer doelpunten gewend. En als je maar elf keer scoort, maak ik me als Nederlander toch wel wat zorgen", zegt de momenteel clubloze (maar nog niet officieel gestopte) aanvaller. Kuyt denkt op zijn beurt met weemoed terug aan vervlogen tijden: "Vroeger had je met Patrick Kluivert, Ruud van Nistelrooy en Pierre van Hooijdonk spelers die een garantie waren voor goals. En in mijn tijd concurreerde ik met Robin van Persie en Klaas-Jan Huntelaar, terwijl Luuk de Jong al op de deur klopte. Nu is het door de blessures van Memphis Depay en Brian Brobbey allemaal wat dunner gezaaid", aldus de Katwijker.

Goed voor de moraal

Babel maakte zelf in 2021 zijn tiende en laatste interlandgoal tegen hetzelfde Gibraltar dat dinsdagavond weer tegenover Oranje staat. Hij denkt dat de wedstrijd tegen de hekkensluiter in de groep een ideale gelegenheid is voor vier spelers om 'vertrouwen te tanken' in het Nederlands elftal: Wout Weghorst, Xavi Simons, Tijjani Reijnders en mogelijk ook Thijs Dallinga, die zou kunnen debuteren. "In zulke wedstrijden tegen Gibraltar kun je als aanvaller of middenvelder meer dan één keer scoren en dat is goed voor de moraal", weet de oud-Ajacied. "Naast Weghorst en Dallinga noemde ik bewust ook Reijnders en Xavi. Dat zijn spelers die nog op nul interlanddoelpunten staan. Uit eigen ervaring weet ik dat je daar zo snel mogelijk vanaf wilt", aldus Babel.