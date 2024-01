Babel waarschuwt Ajax-supporters: 'Dat moeten ze niet van Henderson verwachten'

is erg benieuwd naar de samenwerking tussen Ajax en . De voormalig Oranje-international droeg weliswaar evenals Henderson het shirt van Liverpool, maar kwamen elkaar op Anfield niet tegen. Babel heeft desondanks veel goede dingen gehoord over de Engelsman. Over het leiderschap van Henderson heeft de oud-Ajacied geen twijfels, maar hij vraagt zich wel af wat de aanwinst voetballend gaat toevoegen aan het elftal van trainer John van ’t Schip.

Dat Ajax al het hele seizoen zoekende is op het middenveld, blijkt wel uit het feit dat er al heel wat spelers de kans hebben gekregen op die positie. Van Sivert Mannsverk tot Branco van den Boomen en van Silvano Vos tot Benjamin Tahirovic. Laatstgenoemde fungeerde in de laatste wedstrijden als meest controlerende middenvelder, maar komt in die rol niet bepaald uit de verf. De verwachting en de hoop bij Ajax en zijn supporters is dat Henderson het een stuk beter gaat doen, maar Babel wil de Amsterdamse achterban er wel op wijzen dat de Engelsman zeker geen Andrea Pirlo of Sergio Busquets is.

“Bij Liverpool lag bij hem de focus toch meer op het veroveren van ballen, daar is hij heel belangrijk in geweest”, vertelt Babel in gesprek met Voetbal International. “Dat was misschien ook wat er van hem gevraagd werd. Het verschil maken in balbezit, liet hij aan anderen over. Naar mijn mening zie je in zijn spel vaak terug dat hij wat meer op safe speelt, dus vaak een tikkie breed of terug. Natuurlijk zitten er ook weleens mooie passes tussen, zeker als hij de tijd krijgt. Maar ik denk niet dat hij echt een creatieve speler is die het spel van Ajax helemaal gaat veranderen. Op de nummer 6-positie moet je bij Ajax eigenlijk wel de oplossing naar voren zoeken, die strakke verticale ballen naar de spelers tussen de linies. Dat zijn ballen die Henderson misschien niet direct zal geven, omdat hij die te risicovol vindt, maar dat zijn wel ballen die je verwacht van een Ajax-speler op die positie.”

Daarmee wil Babel zeggen dat Henderson ‘niet een typische Ajax-speler’ is, maar natuurlijk niet dat de Engelsman geen versterking is voor de Amsterdammers. Dat zal de komende tijd echter eerst ook moeten blijken. Henderson zette donderdag weliswaar zijn handtekening onder een contract in de Johan Cruijff ArenA, maar moet nog wachten op zijn werkvergunning alvorens hij het wit-rood-wit ook in het veld kan gaan dragen. “De vraag is ook hoe snel hij zich kan aanpassen aan de Nederlandse mentaliteit, want de Engelse mentaliteit is toch anders”, zegt Babel. “Natuurlijk willen ze daar ook goed voetballen, maar in Engeland gaat het toch meer om strijd, winnen, vies worden. Terwijl we het in Nederland vaak netjes, schoon en voetballend willen oplossen. Ik ben wel benieuwd hoe hij daarmee omgaat.”

Maar ondanks het feit dat Babel in Henderson geen ‘typische Ajax-speler’ ziet en benieuwd is of hij zich de ‘Nederlandse mentaliteit’ snel eigen kan maken, denkt de voormalig Oranje-international dat zijn oude club goede zaken heeft gedaan op de transfermarkt. “Als we kijken naar vandaag de dag, dan denk ik dat Henderson dit Ajax-team wel heel veel kan helpen met zijn ervaring en leiderschap. Hij kan de boel een beetje op orde krijgen in het midden, want hij is natuurlijk echt een enorme leider, die alles neerzet, die veel praat, en die mensen corrigeert die gecorrigeerd moeten worden. Ajax presteert natuurlijk ondermaats dit seizoen en er is veel gebeurd bij de club, ook in de directie, et cetera. Dan is het goed dat er een speler komt die het in ieder geval bij elkaar kan houden.”