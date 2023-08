Ryan Babel zaait verwarring en voedt speculaties met foto van Steven Berghuis

Ryan Babel heeft, al dan niet onbewust, de speculaties over een transfer van Steven Berghuis naar Turkije gevoed. De oud-international plaatst op Twitter een foto waarop hij samen met de 31-jarige aanvaller van Ajax is te zien, zonder daarbij enige context te geven.

De foto dateert van woensdag 7 oktober 2020, toen Babel en Berghuis met het Nederlands elftal in actie kwamen tegen Mexico. De wedstrijd, die door een doelpunt van Raúl Jiménez met 0-1 werd gewonnen door de Mexicanen, werd vanwege corona achter gesloten deuren gespeeld.

Artikel gaat verder onder video

De hamvraag is: waarom deelt Babel deze foto.? En waarom nu? In Turkije ziet men een link met de geruchten die rondgaan over Berghuis. De linkspoot wordt al enige tijd in verband gebracht met een transfer naar Besiktas. Dat is een van de oude clubs van Babel.

Opmerkelijk is dat Babel acht uur na het delen van de foto weer van zich heeft laten horen op Twitter. Günaydin (goedemorgen in het Turks) stuurt hij de wereld, begeleid met emoji’s van twee ogen en een zandloper. De zandloper-emoji wordt vaak gebruikt om aan te kondigen dat er iets staat te gebeuren.

Of Berghuis daadwerkelijk binnenkort de overstap maakt naar Turkije, is maar zeer de vraag. De aanvaller sprak onlangs weliswaar zijn zorgen uit over de huidige staat van de selectie van Ajax, maar liet Maurice Steijn vervolgens in een een-op-een gesprek weten te willen blijven.