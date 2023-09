Santiago Giménez doet drie dagen voor Feyenoord - sc Heerenveen slechts dertien minuten mee bij Mexico

Feyenoord-trainer Arne Slot zal er maar wat blij mee zijn dat de interlandperiode erop zit. Slot was in eerste instantie nog een gelukkige trainer toen hij hoorde dat Quilindschy Hartman voor het eerst geselecteerd was voor het Nederlands elftal. De oefenmeester zal nu met een totaal ander gevoel terugkijken op de voorbije anderhalve week. Hartman kwam geen seconde in actie voor Oranje, Ayase Ueda viel geblesseerd uit bij Japan en Santiago Giménez deed drie dagen voor het competitieduel met sc Heerenveen slechts dertien minuten mee bij Mexico.

De Mexicaanse nationale ploeg oefende in de nacht van dinsdag op woensdag tegen Oezbekistan. Waar Giménez een paar dagen eerder in de oefenwedstrijd tegen Australië (2-2) nog een basisplaats had, moest hij afgelopen nacht genoegen nemen met een invalbeurt. De Feyenoord-spits kwam uiteindelijk pas dertien minuten voor het einde binnen de lijnen. De tussenstand was op dat moment zeer verrassend 1-2 in het voordeel van Oezbekistan.

Met Giménez binnen de lijnen leek Mexico er nog met de winst vandoor te gaan. Raúl Giménez maakte er in minuut 81 2-2 van en een paar minuten later zorgde Uriel Antuna op zeer gelukkige wijze voor de voorsprong. Maar een Mexicaanse overwinning kwam er uiteindelijk niet. Oezbekistan gaf zich niet zomaar gewonnen en had er geen trek in om na de 3-0 nederlaag tegen de Verenigde Staten óók in en tegen Mexico onderuit te gaan. Daar stak Otabek Shukurov een stokje voor. Hij bracht zijn land in de tweede minuut van de blessuretijd naast de thuisploeg.