'Santiago Giménez was vlak voor deadline één stap verwijderd van absolute toptransfer'

Met twee doelpunten in nog geen twintig minuten in De Klassieker tegen Ajax was afgelopen zondag - niet voor het eerst - de grote man bij Feyenoord. Het had echter weinig gescheeld of de Mexicaan was afgelopen zomer alsnog vertrokken uit Rotterdam-Zuid.

Dat schrijft de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio althans. Giménez veroverde vorig seizoen - zijn eerste bij Feyenoord - na een ietwat stroef begin een basisplaats in het elftal van trainer Arne Slot. De Mexicaan maakte niet alleen in de Eredivisie, maar zeker ook in de Europa League indruk, onder meer met drie treffers in twee pouleduels met SS Lazio. Die club zou dan ook tot het legertje geïnteresseerden hebben behoord die afgelopen zomer hoopte zaken te doen met Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

"Maar wees voorzichtig", schrijft Di Marzio, "zelfs Cholo Simeone was onder de indruk van de prestaties van Giménez." De trainer hoopte volgens de journalist de spits naar zijn club Atlético Madrid te halen. Daarbij zou de hulp zijn ingeroepen van het jeugdidool van Giménez: de Colombiaan Radamel Falcao, oud-spits van Atléti, die naast de vader en zaakwaarnemer van de Feyenoorder plaats zou hebben genomen aan de onderhandelingstafel. Volgens Di Marzio waren de gesprekken zeer vergevorderd; Giménez zou "één stap verwijderd" zijn geweest van een transfer naar Madrid. Die zou echter niet door zijn gegaan onder tijdsdruk; de Italiaan spreekt van 'krappe deadlines'.

Begin augustus leek de toekomst van Giménez in kannen en kruiken toen Feyenoord wist te melden dat hij zijn contract, dat in eerste instantie liep tot medio 2026, met een extra jaar verlengde. Toch deden verscheidene clubs ook daarna nog een poging. Atlético Madrid was niet de enige club die afgelopen zomer tot op het laatst hoopte op de komst van Giménez. Ook West Ham United zou zich op de slotdag van de transferperiode nog hebben gemeld, maar nul op het rekest hebben gekregen.