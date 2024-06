EK-tegenstander Nederlands elftal maakt zich geen zorgen: ‘Dat kan extra motivatie geven’

Didier Deschamps is er niet bang voor dat de roerige periode van invloed zal het op het EK. Er was dit seizoen veel wrevel tussen de aanvaller en zijn club Paris Saint-Germain, hij rondde een transfer af naar Real Madrid om vervolgens keihard uit te halen naar zijn vorige werkgever.

“Kylian is in het middelpunt van de belangstelling, maar dat is hij áltijd”, vertelt Deschamps over Mbappé tegenover De Telegraaf. “Hij heeft zijn persoonlijke nieuws, maar daarnaast heeft hij als aanvoerder een bepaalde rol bij de Franse ploeg, die hij altijd heel toegewijd vervult. Die verantwoordelijkheid draagt hij ten volle en hij zal nooit iets doen wat tegen het teambelang ingaat. Zo bezien is er helemaal geen probleem.”

Artikel gaat verder onder video

Deschamps is dan ook heel tevreden over de houding van Mbappé bij de Franse nationale ploeg. “Kylian lacht, heeft plezier en werkt hard. En hij heeft ook gewoon weer een seizoen achter de rug waarin hij 44 goals heeft gemaakt. Natuurlijk is er in zijn geval sprake van een context. Maar de bekendmaking van zijn vertrek naar Real Madrid kan hem ook extra motivatie geven. Daarmee kan hij een bladzijde omslaan.”

Frankrijk speelt voorafgaand aan het Europees kampioenschap nog één oefenwedstrijd. Zondagavond staat er voor de wereldkampioen van 2018 een oefeninterland tegen Canada op het programma. De ploeg van Deschamps opent het EK op 17 juni tegen Oostenrijk, waarna op 21 juni een duel tegen het Nederlands elftal wacht. De Fransen sluiten de groepsfase op 25 juni af met een wedstrijd tegen Polen.