Slechts 56 minuten gespeeld, toch een 10+: 'Absoluut de speler van het weekend'

Peter Boeve is enorm onder indruk van wat zondag heeft laten zien in de Johan Cruijff ArenA. Het optreden van de spits van Feyenoord tegen Ajax wordt beoordeeld met een 10+.

Giménez was in De Klassieker die nu na 56 minuten werd gestaakt goed voor twee doelpunten en één assist. In de negende minuut schoot hij knap raak op aangeven van Quinten Timber. Nog eens negen minuten later kapte hij Jorrel Hato alvorens hij Jay Gorter voor de tweede keer verschalkte. Richting het einde van de eerste helft verzorgde de Mexicaan de assist op Igor Paixão.

In het Elftal van de Week van Boeve in De Telegraaf staat Giménez ‘met stip’ in de spits. "Een 10+", zo beoordeelt hij het optreden van de uitblinker van Feyenoord. "Een 10 voor zijn goals en de plus voor de assist. Die heeft het geweldig gedaan tegen Ajax, ontwikkelt zich steeds meer en is goud waard voor Feyenoord. Geweldig hoe hij die eerste goal gelijk binnenschiet, maar ook hoe hij Hato nog een keertje uitkapt voor de tweede goal. Die assist op Paixao stuurde hij echt tussendoor, zo makkelijk was die bal eigenlijk nog niet. Absoluut de speler van het weekend, als je Ajax op die manier declasseert."

Waar Giménez tijdens de seizoensouverture tegen Fortuna Sittard (0-0) niet scoorde, was hij in de daaropvolgende vijf competitiewedstrijden minstens één keer trefzeker. Zijn teller staat nu op acht doelpunten in zes wedstrijden. Daarmee is hij topscorer van de Eredivisie.