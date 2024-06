Blind ziet Nederland Europees kampioen worden: ‘Daar is mijn vertrouwen op gebaseerd’

denkt dat het Nederlands elftal het Europees kampioenschap in Duitsland kan winnen. De recordinternational van de huidige selectie, die zich opmaakt voor zijn vierde eindtoernooi, beseft echter dat Oranje niet als favoriet afreist naar Duitsland. Desalniettemin is Blind vol vertrouwen.

“We gaan naar Duitsland om kampioen te worden”, aldus Blind in gesprek met Voetbal International. “Ik denk dat je realistisch moet zijn dat wij niet direct bij de topfavorieten horen als je vanaf de buitenkant kijkt, maar ik denk zeker dat wij een ploeg zijn waar landen niet graag tegen spelen. Wij kunnen van iedereen winnen, en ik denk daarom ook dat wij het EK zouden kunnen winnen. Daar is mijn vertrouwen op gebaseerd. Daar geloven wij ook in, anders moet je niet eens meedoen.”

Artikel gaat verder onder video

De 107-voudig Oranje-international heeft dan ook ontzettend veel zin in het Europees kampioenschap. “Het speciale aan een eindtoernooi is dat de hele wereld meekijkt. De hele wereld ziet de wedstrijd die op dat moment wordt gespeeld. Er zijn nauwelijks meerdere wedstrijden tegelijkertijd, dus alle focus ligt op die ene wedstrijd waarin jij speelt. De stadions zitten altijd helemaal vol, met supporters van beide landen”, vervolgt Blind.

Blind weet dat de vele dat er door de veel aandacht ook veel meer druk opstaat. “Dat is iets wat het extreem mooi maakt, want uiteindelijk wil iedereen op het allerhoogste podium spelen, en dat is een EK of WK”, reageert Blind. “Spelen voor je land, in volle stadions, in wedstrijden die ertoe doen. Dat is denk ik ook het grootste verschil tussen een normale interland en een interland op een eindtoernooi.”

De 34-jarige routinier vindt het wel leuk dat het toernooi weer lekker dichtbij is. Zo was het WK van 2014 in Brazilië, vond het EK van 2021 plaatst door heel Europa, waaronder in Nederland, maar was er door corona sprake van minder fans op de tribune, terwijl het WK in 2022 in de winter gehouden werd in Qatar. Zo waren de Oranjefans in de kwartfinale tegen Argentinië ‘flink in de minderheid’.

Blind weet dat dat nu anders zal zijn. ““Dat zal nu anders zijn, want veel Nederlanders zullen naar Duitsland afreizen. Het toernooi is toegankelijker voor de fans en dat is alleen maar mooi voor ons. Niets is mooier dan veel oranje in het stadion zien. Vanaf de kwalificatie kijk je uit naar de eerste wedstrijd. Daar leef je naartoe, dan moet het gebeuren, dan gaat het echt beginnen. Ik heb er veel zin en vertrouwen in.”

